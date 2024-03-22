Росомаха повертається: Г'ю Джекман показав свої виснажливі тренування в спортзалі (відео)

Актор знову готується до ролі супергероя-мутанта. Зараз він зайнятий відновленням фізичної форми.

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Автралійський актор Г'ю Джекман збирається повторити свою легендарну роль Росомахи в довгоочікуваному фільмі "Дедпул і Росомаха". Зараз він готується до ролі і проводить інтенсивні тренування, повідомляє Hello Magazine.

Незважаючи на те, що минуло 25 років відтоді, як він уперше взяв на себе роль культового персонажа Людей Ікс, Г'ю знову необхідно досягти міцної статури супергероя.

У 2022 році, коли вперше було оголошено про його повернення, Г'ю поділився своїм хвилюванням і прагненням знову втілити Росомаху.

"Минуло п'ять років, і я дійсно ніколи не думав, що повернуся, і я дуже, дуже радий цьому", — заявив тоді журналістам актор.

Роль Росомахи в цьому майбутньому фільмі обіцяє свіжий погляд на персонажа, демонструючи сварливішого і злішого Логана, який не соромиться фізичних спарингів з персонажем Раяна Рейнольдса. За останні півтора року Г'ю відкрито розповідав про свій шлях до відновлення статури Росомахи, документуючи свій прогрес за допомогою хештега #BecomingWolverineAgain.

Його пости в соціальних мережах дають уявлення про його суворий режим тренувань, щоб досягти максимальної фізичної форми. В одній зі своїх недавніх публікацій в Instagram Джекман повідомив, що тренерка Бет Льюїс є ключовою фігурою в його перетворенні. У відео показано, як Г'ю займається зі штангою, а Бет і її "вірний помічник", французький бульдог на ім'я Енді, підтримують знаменитість.

Крім фізичних занять актор з'їдає близько 8000 калорій на день і точно дотримується графіка тренувань.

Раніше повідомлялося, що розлучений 55-річний Г'ю Джекман закрутив роман із заміжньою актрисою, яка молодша за нього на шість років. Нова обраниця Г'ю Джекмана заміжня, проте це не заважає парочці крутити роман.