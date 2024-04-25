Подпевали 2 тысячи зрителей: появилась live-версия песни Teresa&Maria (видео)

Jerry Heil и alyona alyona, которые уже скоро представят Украину на Евровидении 2024, презентовали обновленную версию своего хита Teresa&Maria. Как рассказали исполнительницы, творческая команда приняла решение несколько видоизменить полюбившийся украинцам трек.

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Украинские исполнительницы Teresa&Maria презентовали живую версию своей конкурсной песни перед Международным песенным конкурсом Евровидение 2024. Съемки состоялись на сольном концерте Jerry Heil в Киеве, на котором присутствовало около 2 тысяч зрителей.

Jerry Heil и alyona alyona поделились впечатлениями от подготовки номера для конкурса. Они утверждают, что эта подготовка заняла много времени и сил. Исполнительницы имели много испытаний и препятствий на пути, но каждая репетиция вдохновляла их и помогала стать профессионалами.

"Для нас было важно почувствовать масштаб этой песни, ведь за нее проголосовало более 720 тысяч человек по всей Украине. Ее исполнение на концерте в Киеве чувствовалось как концентрированная любовь", — прокомментировала выступление Jerry Heil

Исполнительница уточнила, что творческая команда приняла решение несколько видоизменить полюбившийся украинцам трек. Однако при этом стояла задача сохранить форму песни. Поэтому была добавлена часть с лупером в начале.

"Также мы добавили хор в припев, ведь хоровое пение объединяет людей — абстрактно и буквально — а единение является основным мотивом нашей песни", — объяснила Jerry Heil.

Она также выразила надежду, что и на самом Евровидении с ней и alyona alyona будет петь весь зал — так же, как на киевском концерте и выступлениях в Европе.

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В свою очередь рэперша alyona alyona отметила, что они планируют напомнить о войне в Украине во времени выступления на Евровидении в Мальме. Она считает, что музыка имеет мягкую силу, которой можно показать всю красоту украинской песни и одновременно напомнить о борьбе украинцев.

"Музыка — это мягкая сила и этой силой мы пытаемся показать не только какой прекрасной может быть украинская песня в исполнении двух женщин, но и на самом деле напомнить о нашей стране, чтобы люди услышали как громко мы говорим о том, что мир нуждается в единении. О том, что мы писали эту песню под атаками и что именно так живут украинцы каждый день", — сказала она.

Напомним, 24 апреля стало известно, кто стал спикером от Украины на Евровидении 2024. Джамала, который выпала миссия оглашать балы от Украины в прямом эфире финала Евровидения 2024, призналась, что для нее это особенный и волнующий опыт. И это при том, что с международным песенным конкурсом певица связанна уже как минимум семь лет.

Кроме того мы писали о том, что alyona alyona и Jerry Heil успели снять клип на песню "Teresa & Maria". По инсайдерской информации, в его создании приняли участие много известных украинок современности.