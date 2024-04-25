Підспівували 2 тисячі глядачів: з'явилася live-версія пісні Teresa&Maria (відео)

Jerry Heil і alyona alyona, які вже скоро представлять Україну на Євробаченні 2024, презентували оновлену версію свого хіта Teresa&Maria. Як розповіли виконавиці, творча команда прийняла рішення дещо видозмінити трек, що полюбився українцям.

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Українські виконавиці Teresa&Maria презентували живу версію своєї конкурсної пісні перед Міжнародним пісенним конкурсом Євробачення 2024. Зйомки відбулися на сольному концерті Jerry Heil у Києві, на якому були присутні близько 2 тисяч глядачів.

Jerry Heil і alyona alyona поділилися враженнями від підготовки номера для конкурсу. Вони стверджують, що ця підготовка зайняла багато часу та сил. Виконавиці мали багато випробувань та перешкод на шляху, але кожна репетиція надихала їх та допомагала стати професіоналами.

"Для нас було важливо відчути масштаб цієї пісні, адже за неї проголосувало понад 720 тисяч людей по всій Україні. Її виконання на концерті в Києві відчувалося як концентрована любов", — прокоментувала виступ Jerry Heil.

Виконавиця уточнила, що творча команда прийняла рішення дещо видозмінити трек, який полюбився українцям. Однак при цьому стояло завдання зберегти форму пісні. Тому було додано частину з лупером на початку.

"Також ми додали хор у приспів, адже хоровий спів об'єднує людей — абстрактно і буквально — а єднання є основним мотивом нашої пісні", — пояснила Jerry Heil.

Вона також висловила сподівання, що і на самому Євробаченні з нею та alyona alyona співатиме вся зала — так само, як на київському концерті та виступах у Європі.

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Зі свого боку реперка alyona alyona зазначила, що вони планують нагадати про війну в Україні під час виступу на Євробаченні в Мальме. Вона вважає, що музика має м'яку силу, якою можна показати всю красу української пісні та водночас нагадати про боротьбу українців.

"Музика — це м'яка сила і цією силою ми намагаємося показати не тільки якою прекрасною може бути українська пісня у виконанні двох жінок, а й насправді нагадати про нашу країну, щоб люди почули, як голосно ми говоримо про те, що світ потребує єднання. Про те, що ми писали цю пісню під атаками та що саме так живуть українці щодня", — сказала вона.

Нагадаємо, 24 квітня стало відомо, хто став спікером від України на Євробаченні 2024. Джамала, якій випала місія оголошувати бали від України в прямому ефірі фіналу Євробачення 2024, зізналася, що для неї це особливий і хвилюючий досвід. І це при тому, що з міжнародним пісенним конкурсом співачка пов'язана вже щонайменше сім років.

Крім того, ми писали про те, що alyona alyona та Jerry Heil встигли зняти кліп на пісню "Teresa & Maria". За інсайдерською інформацією, у його створенні взяли участь багато відомих українок сучасності.