Евровидение 2024: сколько стоит билет, где смотреть конкурс и правила голосования

До главного музыкального конкурса Европы осталось 10 дней. Для Евровидения-2024 в Malmö Arena смонтировали впечатляющую сцену.

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7 мая в шведском городе Мальме состоится начало песенного конкурса Евровидение 2024. Первый и второй полуфиналы, в которых примут участие 37 стран, состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 мая. Фокус рассказывает о главных моментах музыкального события.

Неделя Евровидения начнется 6 мая, для фанов конкурса обустроили Eurovision Village, где гости со всего мира смогут принять участие в тематических мероприятиях. Организаторами конкурса предусмотрено три сцены, где можно будет наблюдать за выступлениями участников конкурса — Euphoria Stage, Tattoo Stage и Dancing Queen Stage.

Сколько стоит билет на Евровидение 2024

Стоимость билетов на Евровидение 2024 зависит не только от только от даты концерта, но и от близости к сцене. Их можно приобрести по ценам от 145 до 7495 шведских крон.

Цены опубликовал сайт Ticketmaster. Дороже всего придется заплатить фанам за присутствие на основном шоу. Самый дешевый билет будет стоить для них 860 шведских крон (3115 грн. — Ред.), а более дорогие — до 3795 шведских крон (13 755 грн. — Ред.). Помимо обычных билетов, будут доступны и VIP-пакеты.

Несколько дешевле обойдется посещение 11 мая генеральной репетиции финала, на которую есть возможность приобрести билеты по цене от 525 до 1385 шведских крон.

Где смотреть Евровидение 2024

Европейский вещательный союз будет проводить прямые трансляции "Евровидения 2024" на официальном канале в YouTube. Трансляция полуфиналов без комментариев начнется 7 и 9 мая в 22:00, а финал можно будет посмотреть 11 мая в 22:00.

В Украине Евровидение будет транслировать телеканал "Суспільне Культура". Кроме этого, есть несколько онлайн-ресурсов, на которых можно будет наблюдать за событием в реальном времени: на сайте "Суспільне Культура" и на сайте "Суспільне Євробачення". Позже все выступления участников конкурса будут доступны в YouTube.

Правила голосования

Все правила голосования на Евровидение 2024 изложены на официальном сайте песенного конкурса. Зрители могут отдать свои голоса через официальное приложение Евровидения во время полуфиналов и гранд-финала в прямом эфире. Приложение доступно для устройств iOS, Android или Windows. Если вы проголосуете через приложение, то получите специальное видеообращение от ваших любимых исполнителей.

Кроме этого, организаторы указывают, что "в гранд-финале голосование откроется непосредственно перед исполнением первой песни и будет продолжаться примерно 25–40 минут после представления последней песни. В полуфинале голосование откроется после исполнения последней песни и продлится примерно 15–25 минут".

Украинцы также смогут отдать свой голос, отправив номер участника на короткий номер 7576. Голоса будут засчитываться после того, как ведущие объявят открытие процесса голосования. Правило, по которому нельзя голосовать за представителя своей страны, остается неизменным.

Напомним, 15 марте стало известно о том, кто главный конкурент аlyona alyona и Jerry Heil на Евровидение-2024.