Євробачення 2024: скільки коштує квиток, де дивитися конкурс і правила голосування

До головного музичного конкурсу Європи залишилося 10 днів. Для Євробачення 2024 у Malmö Arena змонтували приголомшливу сцену.

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7 травня у шведському місті Мальме відбудеться початок пісенного конкурсу Євробачення 2024. Перший і другий півфінали, в яких візьмуть участь 37 країн, відбудуться 7 і 9 травня, а фінал — 11 травня. Фокус розповідає про головні моменти музичної події.

Тиждень Євробачення розпочнеться 6 травня, для фанів конкурсу облаштували Eurovision Village, де гості з усього світу зможуть узяти участь у тематичних заходах. Організаторами конкурсу передбачено три сцени, де можна буде спостерігати за виступами учасників конкурсу — Euphoria Stage, Tattoo Stage і Dancing Queen Stage.

Скільки коштує квиток на Євробачення 2024

Вартість квитків на Євробачення 2024 залежить не тільки від дати концерту, а й від близькості до сцени. Їх можна придбати за цінами від 145 до 7495 шведських крон.

Ціни опублікував сайт Ticketmaster. Найдорожче доведеться заплатити фанам за присутність на основному шоу. Найдешевший квиток коштуватиме для них 860 шведських крон (3115 грн. — Ред.), а дорожчі — до 3795 шведських крон (13 755 грн. — Ред.). Крім звичайних квитків, будуть доступні і VIP-пакети.

Дещо дешевше обійдеться відвідування 11 травня генеральної репетиції фіналу, на яку є можливість придбати квитки за ціною від 525 до 1385 шведських крон.

Де дивитися Євробачення 2024

Європейська мовна спілка проводитиме прямі трансляції "Євробачення 2024" на офіційному каналі в YouTube. Трансляція півфіналів без коментарів розпочнеться 7 і 9 травня о 22:00, а фінал можна буде подивитися 11 травня о 22:00.

В Україні Євробачення транслюватиме телеканал "Суспільне Культура". Крім цього, є кілька онлайн-ресурсів, на яких можна буде спостерігати за подією в реальному часі: на сайті "Суспільне Культура" і на сайті "Суспільне Євробачення". Пізніше всі виступи учасників конкурсу будуть доступні в YouTube.

Правила голосування

Усі правила голосування на Євробачення 2024 викладено на офіційному сайті пісенного конкурсу. Глядачі можуть віддати свої голоси через офіційний застосунок Євробачення під час півфіналів і гранд-фіналу в прямому ефірі. Додаток доступний для пристроїв iOS, Android або Windows. Якщо ви проголосуєте через додаток, то отримаєте спеціальне відеозвернення від ваших улюблених виконавців.

Окрім цього, організатори вказують, що "у гранд-фіналі голосування відкриється безпосередньо перед виконанням першої пісні і триватиме приблизно 25–40 хвилин після представлення останньої пісні. У півфіналі голосування відкриється після виконання останньої пісні і триватиме приблизно 15–25 хвилин".

Українці також зможуть віддати свій голос, надіславши номер учасника на короткий номер 7576. Голоси зараховуватимуться після того, як ведучі оголосять відкриття процесу голосування. Правило, за яким не можна голосувати за представника своєї країни, залишається незмінним.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо про те, хто головний конкурент аlyona alyona і Jerry Heil на Євробачення-2024.