Христово Воскресение и Третье нахождение главы Ивана Предтечи: церковный календарь на май 2024 года

Христово Воскресение (Пасха) в этом году припадает на 5 мая, а Третье нахождение главы Ивана Предтечи теперь празднуем 25 мая. Какие еще новые даты церковных праздников в мае 2024 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

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Календарь церковных праздников на май 2024 года:

Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:

1 мая – Большая среда; пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской;

2 мая – Большой четверг; воспоминание Тайного ужина; святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула;

3 мая – Большая (Страстная) пятница; воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа; святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского;

4 мая – Великая суббота; мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его;

5 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха); мученицы Ирины;

6 мая – Светлый понедельник; праведного Юва Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения;

7 мая – Светлый вторник; Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской;

8 мая – Светлая среда; апостола и евангелиста Иоанна Богослова;преподобного Арсения Великого;

9 мая – Светлый четверг; перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в город Бары; пророка Исаии;

10 мая – Светлая пятница; иконы Божией Матери "Живоносный источник"; апостола Симона Зилота;

11 мая – Светлая суббота; священномученика Мокия; равноапостольных Кирилла и Мефодия;

12 мая – апостола Фомы; святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского;

13 мая – мученицы Гликерии и с ней Лаодикия;

14 мая – мученика Исидора; мученика Максима;

15 мая – преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахилия, епископа Ларисийского;

16 мая – преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского;

17 мая – апостола Андроника и святой Юнии;

18 мая – святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины;

19 мая – святых женщин-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима;

20 мая – мучеников Фалалея, Александра и Астерия;

21 мая – равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены;

22 мая – мученика Василиска;

23 мая – преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского;

24 мая – преподобного Симеона Столбника на Страстной горе;

25 мая – Третье нахождение главы Ивана Предтечи;

26 мая – апостолов от 70 Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены;

27 мая – священномученика Ферапонта, епископа Сардейского;

28 мая – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского;

29 мая – мученицы Феодосии;

30 апреля – преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской;

31 мая – апостола от 70-ти Ерма.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на апрель 2024 года