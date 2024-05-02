Какие подарки ждут мужчины? Идеи беспроигрышного подарка для мужчин
Поиск презентов то и дело встает перед дарителями новым вызовом. А в случае с сюрпризами для мужчин это становится еще сложнее. Хорошо, что наша команда владеет большим опытом в этой сфере. Так что мы подготовили читателям ряд полезных советов и идей. Читайте внимательно, дабы справиться с подобной непростой задачей на все сто и выбратьбеспроигрышный подарок мужчине вместе с bodo.
Несколько идей от bodo
Как правило, мы примерно догадываемся, что можно вручить женщине. Но когда разговор заходит про подарки для другого пола, на ум приходят лишь 2-3 привычных варианта. Например, компьютерная техника, свитшот, чашка либо другие полезные в быту приспособления. Конечно, перечисленные подарки не назовешь неподходящими, однако список ими не ограничивается.
Не стоит также забывать: с годами пожелания и ожидания склонны меняться — такой фактор важно учесть. В bodo подготовили удобную таблицу-распределение по возрастным категориям "возраст — идея подаркаʼ
|30-35 лет
|40-45 лет
|50-55 лет
|60+ лет
|Сертификат на мастер-класс
|Набор инструментов
|Кресло-качалка
|Плед с фотографиями близких
|Экстремальное вождение
|Билеты на матч или концерт
|Умные часы
|Часы с именной гравировкой
|Беспроводные наушники
|Трубка или сигары
|Подарочный набор шампуней
|Элегантная трость
|Игровая клавиатура
|Сумка-холодильник
|Именной набор для бани
|Аудиоплеер
|Дорогие часы
|Термос или фляга с именной гравировкой
|Красивый свитер крупной вязки
|Портрет в разных стилях
|Кожаный ремень или портмоне
|Электробритва
|Вибромассажер
|Именной ежедневник
|Кофемашина
|Чайный или кофейный набор
|Теплые тапочки
|Шахматы, шашки ручной работы
С материальными предметами по типу умных девайсов либо аксессуаров более-менее понятно. А что насчет иной категории? Почему не преподнести то, что останется в памяти теплыми воспоминаниями? Речь о впечатлениях, конечно. Их преимущество не только в ярких эмоциях, но и в широком ассортименте самых разнообразных опций. Рассматривали ли вы, скажем, прогулку на квадроциклах либо мастер-класс от кузнеца в качестве идеи подарков для мужчин? Если нет, советуем задуматься над этим.
Как выбирать беспроигрышные подарки для мужчин?
В первую очередь, стоит помнить: каждый человек уникален. У всех разные интересы, образ жизни, пожелания касаемо презентов. Но, вместе с тем, не стоит ограничиваться рамками единственной категории. Согласитесь, ожидаемый подарок настоящим сюрпризом не назовешь. Далеко не всегда кулинарный мастер-класс окажется плохим вариантом для спортсмена, как бы нам ни казалось. Так что главное правило в такой игре — удивить человека, открыть ему новые впечатления.
Следовательно, важно найти золотую середину. Учтите хобби и любимые развлечения мужчины, которому готовите подарок. Настолько же важно знать и про занятия, что ему категорически не нравятся, дабы избежать неловкой ситуации. Если ни о первом, ни о втором даже близко не догадываетесь, попробуйте задать пару ненавязчивых вопросов. Поинтересуйтесь, что мужчина делал в прошлые выходные или какие имеет планы на следующий викенд. Неожиданно, но такие разговоры могут подкинуть несколько интересных идей. В дополнение это покажет ваше искреннее внимание к тому, чем он живет. Без сомнений, подобный подход обеспечит больше положительных эмоций как для получателя, так и для дарителя.
Почему bodo отличный вариант подарка мужчине
Если вы еще сомневаетесь и не уверены, стоит ли заказать подарок мужчине именно у нас, то вот ряд наших преимуществ, способных развеять какие-либо сомнения.
- Опыт. Компания работает на рынке впечатлений с 2009 года. Мы успели приобрести уйму знаний и по сей день совершенствуемся. Любую ошибку превратили в ценный урок, а успех приняли за стандарт.
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При этом компания останавливается на достигнутом. Наша команда стремится каждый раз дарить Вау-эмоции каждому доверившемуся клиенту. Поэтому, обращаясь в bodo за подарком близким людям, будьте уверены — вы не прогадаете.
Фото: bodo.ua
Автор: Оля Подвысоцкая (Старший копирайтер bodo.ua)