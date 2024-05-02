На які подарунки чекають чоловіки? Ідеї безпрограшного подарунка для чоловіків

Пошук презентів раз у раз постає перед дарувальниками новим викликом. А у випадку із сюрпризами для чоловіків це стає ще складнішим. Добре, що наша команда володіє неабияким досвідом у цій сфері. Тому ми підготували для читачів низку корисних порад та ідей. Читайте уважно, щоби впоратися з таким непростим завданням на всі сто і вибирати лише кращі подарунки для чоловіків.

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Кілька ідей від bodo

Здебільшого ми приблизно здогадуємося, що можна вручити жінці. Але коли розмова заходить про подарунки для іншої статі, на думку спадають лише 2-3 звичні варіанти. Як-от комп’ютерна техніка чи корисне в побуті приладдя. Звісно, перераховані подарунки не назвеш поганими, проте список ними не обмежується.

Не варто також забувати: з роками побажання та очікування схильні змінюватися, тому такий фактор важливо врахувати. У bodo теж про це згадали та зробили зручну таблицю-розподіл за категоріями "вік — ідея для подарунка".

30–35 років 40–45 років 50–55 років 60+ років Сертифікат на майстер-клас Набір інструментів Крісло-гойдалка Плед із фотографіями близких Екстремальне водіння Квитки на матч або концерт Розумний годинник Годинник з іменним гравіюванням Бездротові навушники Трубка чи сигари Подарунковий набір шампунів Елегантна тростина Ігрова клавіатура Сумка-холодильник Іменний набір для бані Аудіоплеєр Дорогий годинник Термос або фляга з іменним гравіюванням Красивий светр великої в’язки Портрет у різних стилях Шкіряний ремінь або портмоне Електробритва Вібромасажер Іменний щоденник Кавомашина Чайний або кавовий набір Теплі капці Шахи, шашки ручної роботи

Так, із матеріальними предметами на кшталт техніки та аксесуарів усе більш-менш зрозуміло. А як щодо іншої категорії? Чому б не подарувати те, що залишиться в пам’яті теплими спогадами? Мова про враження, звісно. Їхня перевага не лише в емоціях, а й у широкому асортименті найрізноманітніших опцій. Чи розглядали ви, скажімо, прогулянку на квадроциклах або майстер-клас від коваля як ідеї подарунків для чоловіків? Радимо задуматися про це.

Як вибирати безпрограшні подарунки для чоловіків?

Перш за все, варто пам’ятати: кожна людина унікальна. У всіх нас різні інтереси, спосіб життя та побажання стосовно презентів. Але, разом з тим, не варто обмежуватися рамками єдиної категорії. Погодьтеся, очікуваний подарунок справжнім сюрпризом не назвеш. Далеко не завжди кулінарний майстер-клас виявиться поганим варіантом для спортсмена, хоч би як нам не здавалося. Тому головне правило в такій грі — здивувати людину, відкрити їй нові враження.

Отже, важливо знайти золоту середину. Врахуйте хобі й улюблені розваги чоловіка, якому готуєте подарунок. Настільки ж важливо знати і про заняття, що йому категорично не подобаються, щоб уникнути незручної ситуації. Якщо ні про перше, ні про друге навіть близько не здогадуєтеся, спробуйте поставити кілька ненав'язливих запитань. Поцікавтеся, що чоловік робив минулими вихідними або які має плани на наступний вікенд. Несподівано, але такі розмови можуть підкинути кілька цікавих ідей. На додачу це покаже вашу щиру увагу до того, чим він живе. Без сумнівів, подібний підхід забезпечить більше позитивних емоцій як для отримувача, так і для дарувальника.

Чому bodo чудовий варіант подарунка чоловікові

Якщо ви ще вагаєтесь і не впевнені, чи варто замовити в нас подарунок чоловікові, то ось низка наших переваг, які остаточно зможуть розвіяти будь-які сумніви.

Досвід. Компанія працює на ринку вражень ще з 2009 року. За цей час ми отримали безліч знань і донині вдосконалюємося. Кожну свою помилку перетворили на цінний урок, а успіх прийняли за стандарт. Якість. Партнери для співпраці добираються максимально ретельно. Враження заздалегідь протестовані, а для всіх послуг створені фото- і відеовідгуки. Клієнтоорієнтованість. Бажаєте придбати сертифікат онлайн? Або оформити все у фізичному магазині? Забрати замовлення самостійно чи скористатися доставкою? Доступні всі перелічені варіанти. Можливо, ви розгублені через великий асортимент на сайті? На цей випадок створено детальні описи для всіх позицій на сайті.

При цьому компанія зупиняється на досягнутому. Наша команда прагне щоразу дарувати Вау-емоції кожному клієнту, який довірився. Тому, звертаючись до bodo за подарунком близьким людям, будьте впевнені — ви не прогадаєте.

Фото: bodo.ua

Автор: Оля Підвисоцька (Старший копірайтер bodo.ua)