Что должно быть в пасхальной корзине: какие продукты можно святить (фото)
Пасхальная корзина собирается для благословения продуктов. Не стоит в нее класть много еды.
Остаются считанные дни до светлого праздника Воскресения Христова. Пасха – самый важный праздник для верующих в церковном календаре. Сейчас самое время подготовить пасхальные корзинки для освящения во время богослужения 5 мая 2024 года. Основные составляющие пасхальной корзины обычно имеют символическое значение, связанное со здоровьем, процветанием и благополучием. Фокус собрал рекомендации, что можно и нельзя святить в церкви на Пасху.
Какие продукты должны быть в пасхальной корзине
Главными продуктами в пасхальной корзине есть паска, как символ вечной жизни и яйца-крашанки, которые символизируют жизнь и воскресение. Кроме этого, верующие святят:
- отваренные вкрутую, очищенные и разрезанные на половинки яйца;
- разные сыры — твердые виды, творог, брынзу;
- сливочное масло;
- мясные продукты — ветчину, колбасу, балык, сало;
- хрен, как символ прочности и силы духа;
- чеснок;
- соль.
Также некоторый люди кладут в корзину вино "Кагор", которое символизирует кровь Христа и Его жертву за спасение людей. Это единственный алкоголь, что разрешено освящать.
Что нельзя святить на Пасху
На Пасху нельзя святить:
- кровяную колбасу;
- спиртные напитки;
- соки и сладкие воды;
- фрукты;
- деньги;
- драгоценности;
- документы и тому подобное.
В некоторых регионах Украины в пасхальную корзину могут добавляться другие составляющие, такие как орехи, сухофрукты, рыба и другие. Однако основные продукты остаются постоянными в пасхальной корзине.
Кроме продуктов, в корзину нужно положить пасхальную свечу, которая символизирует свет и воскресение. Зажигают свечи в храме во время богослужения или после на улице во время освящения пасхальных корзин верующих.
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