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Стиль жизни Пасха 2024

Что должно быть в пасхальной корзине: какие продукты можно святить (фото)

корзина, Пасха, еда, свечи
Фото: УНИАН | Пасхальная корзина (иллюстративное фото)

Пасхальная корзина собирается для благословения продуктов. Не стоит в нее класть много еды.

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Остаются считанные дни до светлого праздника Воскресения Христова. Пасха – самый важный праздник для верующих в церковном календаре. Сейчас самое время подготовить пасхальные корзинки для освящения во время богослужения 5 мая 2024 года. Основные составляющие пасхальной корзины обычно имеют символическое значение, связанное со здоровьем, процветанием и благополучием. Фокус собрал рекомендации, что можно и нельзя святить в церкви на Пасху.

Какие продукты должны быть в пасхальной корзине

Главными продуктами в пасхальной корзине есть паска, как символ вечной жизни и яйца-крашанки, которые символизируют жизнь и воскресение. Кроме этого, верующие святят:

  • отваренные вкрутую, очищенные и разрезанные на половинки яйца;
  • разные сыры — твердые виды, творог, брынзу;
  • сливочное масло;
  • мясные продукты — ветчину, колбасу, балык, сало;
  • хрен, как символ прочности и силы духа;
  • чеснок;
  • соль.
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Пасхальная корзина
Фото: УНИАН

Также некоторый люди кладут в корзину вино "Кагор", которое символизирует кровь Христа и Его жертву за спасение людей. Это единственный алкоголь, что разрешено освящать.

Что нельзя святить на Пасху

На Пасху нельзя святить:

  • кровяную колбасу;
  • спиртные напитки;
  • соки и сладкие воды;
  • фрукты;
  • деньги;
  • драгоценности;
  • документы и тому подобное.

В некоторых регионах Украины в пасхальную корзину могут добавляться другие составляющие, такие как орехи, сухофрукты, рыба и другие. Однако основные продукты остаются постоянными в пасхальной корзине.

Кроме продуктов, в корзину нужно положить пасхальную свечу, которая символизирует свет и воскресение. Зажигают свечи в храме во время богослужения или после на улице во время освящения пасхальных корзин верующих.

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Пасхальные корзины

Напомним, 26 апреля Фокус писал о том, как покрасить яйца на Пасху натуральными ингредиентами.

Кроме этого, был опубликован рецепт нежнейших пасхальных куличей от Валерия Пономаря. С такими куличами придется повозиться, но результат превзойдет все ожидания.