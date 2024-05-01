Що має бути у великодньому кошику: які продукти можна святити (фото)

Великодній кошик збирається для благословення продуктів. Не варто в нього класти багато їжі.

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Залишаються лічені дні до світлого свята Воскресіння Христового. Великдень — найважливіше свято для вірян у церковному календарі. Зараз саме час підготувати великодні кошики для освячення під час богослужіння 5 травня 2024 року. Основні складові великоднього кошика зазвичай мають символічне значення, пов'язане зі здоров'ям, процвітанням і благополуччям. Фокус зібрав рекомендації, що можна та чого не можна святити в церкві на Великдень.

Які продукти мають бути у великодньому кошику

Головними продуктами у великодньому кошику є паска як символ вічного життя та яйця-крашанки, що символізують життя й воскресіння. Також віряни святять:

відварені круто, очищені та розрізані на половинки яйця;

різні сири — тверді види, сир, бринзу;

вершкове масло;

м'ясні продукти — шинку, ковбасу, балик, сало;

хрін як символ міцності й сили духу;

часник;

сіль.

Великодній кошик Фото: УНІАН

Також дехто кладе в кошик вино "Кагор", яке символізує кров Христа і Його жертву за спасіння людей. Це єдиний алкоголь, що дозволено освячувати.

Чого не можна святити на Великдень

На Великдень не можна святити:

кров'яну ковбасу;

спиртні напої;

соки та солодкі води;

фрукти;

гроші;

коштовності;

документи тощо.

У деяких регіонах України до великоднього кошика можуть додаватися інші складові, як-от горіхи, сухофрукти, риба й інші. Однак основні продукти залишаються сталими у великодньому кошику.

Крім продуктів, у кошик потрібно покласти великодню свічку, яка символізує світло та воскресіння. Запалюють свічки в храмі під час богослужіння або потім на вулиці під час освячення великодніх кошиків вірян.

Великодні кошики

Нагадаємо, 26 квітня Фокус писав про те, як пофарбувати яйця на Великдень натуральними інгредієнтами.

Також було опубліковано рецепт найніжніших великодніх пасок від Валерія Пономаря. Із такими пасками доведеться попрацювати, але результат перевершить усі очікування.