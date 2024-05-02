Крис Хемсворт завел в лужу Аню Тейлор-Джой в вечернем платье (видео)

Крис Хэмсворт хотел показать себя джентельменом, решив провести коллегу к машине, но все получилось с точностью до наоборот.

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28-летняя американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой продемонстрировала совершенную невозмутимость после того, как ее партнер по фильму "Фуриоса: Безумный Макс" Крис Хемсворт провел ее по луже во время пресс-тура приквела "Безумного Макса" в дождливом Сиднее. Кадрі, где знаменитость идет по луже в ансамбле с длинной кожаной юбкой, облетели сеть. Крис хотел показать себя джентльменом и провел свою коллегу через залитый дождем центральный деловой район Сиднея к их автомобилю, однако в спешке его намерения дали совершенно противоположный эффект: он случайно завел девушку в лужу, и вода покрыла подол ее юбки, оставив на ней мокрые пятна, пишет Mail.Online.

Актриса была не в восторге от того, что ее платье намокло, но на ее лице не дрогнул ни один мускул.

На премьере фильма Аня была в роскошном терракотовом ансамбле, состоящем из шифонового топа на одно плечо с драпировкой и длинной кожаной юбки с "хвостом", изящно струившимся позади нее. Наряд облегал ее изящную фигуру, еще больше подчеркивая хрупкость знаменитости.

Свои длинные волосы Тейлор-Джой оставила распущенными, а завершал ее образ золотой браслет-манжета.

40-летний Хемсворт выбрал более непринужденный образ, надев свободную оливково-зеленую куртку поверх простой белой футболки в сочетании с серыми брюками и грубыми коричневыми ботинками.

Тейлор-Джой занята продвижением своей роли главной героини в грядущем боевике "Фуриоса: Безумный Макс". По словам режиссера фильма Джорджа Миллера, Крис и Аня были настолько хороши в своих ролях, что он с трудом узнал их без костюмов.

Актеры действительно выглядят совершенно неузнаваемыми в трейлере предстоящего фильма: Крис превращается в злодея Дементуса с лохматыми волосами до плеч, заросшей бородой и протезом носа. Аня же носит спутанные волосы, а ее грязное лицо совершенно отличается от привычного всем гламурного образа звезды с фарфорово-белой кожей.

Режиссер картины подчеркнул, что оба актера обладали идеальным сочетанием харизмы и выдержки, чтобы успешно справляться со сложными ролями.

"Аня решительная, дисциплинированная и очень умная", – сказал он.

"Фуриоса: Безумный Макс", пятый фильм франшизы, выйдет в кинотеатрах 23 мая.

Ранее Фокус писал, что Аня Тейлор-Джой заменила во франшизе Шарлиз Терон.