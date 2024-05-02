Мартин Фриман после 38 лет вегетарианства снова перешел на мясо: что случилось

Употреблять мясо будущая звезда кино перестал еще в январе 1986 года. Тогда, будучи подростком, он не мог есть животных. Спустя 38 лет актер передумал и изменил свой рацион.

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52-летний британский актер Мартин Фриман, звезда "Шерлока" и "Хоббита" отказался от вегетарианства, спустя 38 лет. Причиной стал его страх перед тем, что заменители мяса "очень обработаны". Когда он вернулся к мясоедению, то наконец-то смог насладиться пирогами со свининой и яйцами по-шотландски, о чем честно рассказал в подкасте Dish с Ником Гримшоу и профессиональным шеф-поваром Анджелой Хартнетт.

Вегетарианцем Мартин стал еще в подростковом возрасте, в начале 1986 года.

"Мне никогда не нравилась идея есть животных. Так что с тех пор я так и не съел по-настоящему хорошего болоньезе — моя мама очень хорошо готовила. Так что, возможно, это первый настоящий болоньезе, который я когда-либо пробовал за 38 лет…" – сказал актер, поедая блюдо в студии.

Он отметил, что всегда ел овощи и другие растительные заменители мяса. Однако со временем он решил изменить рацион.

"Я думаю, что за последние несколько месяцев это действительно что-то новое — снова стать всеядным и есть то, что мне нравится. Это забавно, потому что мне нравятся заменители мяса, но я думаю, что они могут быть очень, очень обработаны, и я стараюсь есть меньше обработанной пищи", – подчеркнул актер.

Фриман говорит, что на протяжении "десятилетий" ему не хватало "хорошего и честного основного блюда" – такого блюда, как болоньезе, и не только.

"Яйца по-шотландски были одной из вещей, я подумал: "Это свободная страна, я могу делать то, что хочу". А еще, знаешь, еще кое-что — пирог со свининой с желе и все такое. Немного горчицы на пироге со свининой… о боже. Это пища богов", – делится актер своими впечатлениями.

Мартин ФРиман в подкасте Dish наслаждался болоньезе

Недавнее исследование показало, что мясные продукты растительного происхождения не приносят "явной пользы" для здоровья сердца. У людей, которые ели искусственные колбасы, гамбургеры и фарш, кровяное давление было хуже, чем тех, кто употреблял в пищу настоящее мясо.

Эксперты назвали "ореол здоровья" вокруг мяса растительного происхождения неоправданным и призвали пищевую промышленность "переоценить разработку следующего поколения альтернатив мясу".

"В настоящее время производство этих растительных альтернатив мясу часто требует значительного объема обработки. Конечные продукты могут содержать большое количество соли, насыщенных жиров и добавок, чтобы соответствовать вкусу и текстуре настоящих мясных продуктов. Очевидно, что на рынке еще есть много возможностей для улучшения аналогов мяса на растительной основе, чтобы оправдать представления о превосходной пользе этих продуктов для здоровья. В нынешнем виде доступные в настоящее время альтернативы мясу на растительной основе не дают таких же преимуществ для здоровья, как традиционная растительная диета, обычно состоящая из цельных продуктов, таких как цельнозерновые, бобовые и множество фруктов и овощей", – заявил соавтор исследования, доктор Суманто Халдар, преподаватель диетологии в Университете Борнмута.

Ранее Фокус писал, что Мартин Фриман обзывал и бил своих детей.