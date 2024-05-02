Мартін Фріман після 38 років вегетаріанства знову перейшов на м'ясо: що сталося

Вживати м'ясо майбутня зірка кіно перестав ще в січні 1986 року. Тоді, будучи підлітком, він не міг їсти тварин. Через 38 років актор передумав і змінив свій раціон.

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52-річний британський актор Мартін Фріман, зірка "Шерлока" і "Гоббіта" відмовився від вегетаріанства, через 38 років. Причиною став його страх перед тим, що замінники м'яса "дуже оброблені". Коли він повернувся до м'ясоїдства, то нарешті зміг насолодитися пирогами зі свининою і яйцями по-шотландськи, про що чесно розповів у подкасті Dish з Ніком Грімшоу і професійним шеф-кухарем Анджелою Гартнетт.

Вегетаріанцем Мартін став ще в підлітковому віці, на початку 1986 року.

"Мені ніколи не подобалася ідея їсти тварин. Тож відтоді я так і не з'їв по-справжньому хорошого болоньєзе — моя мама дуже добре готувала. Тож, можливо, це перший справжній болоньєзе, який я коли-небудь куштував за 38 років..." — сказав актор, поїдаючи страву в студії.

Він зазначив, що завжди їв овочі та інші рослинні замінники м'яса. Однак з часом він вирішив змінити раціон.

"Я думаю, що за останні кілька місяців це дійсно щось нове — знову стати всеїдним і їсти те, що мені подобається. Це кумедно, тому що мені подобаються замінники м'яса, але я думаю, що вони можуть бути дуже, дуже оброблені, і я намагаюся їсти менше обробленої їжі", — наголосив актор.

Фріман каже, що впродовж "десятиліть" йому не вистачало "хорошої і чесної основної страви" — такої страви, як болоньєзе, і не тільки.

"Яйця по-шотландськи були однією з речей, я подумав: "Це вільна країна, я можу робити те, що хочу". А ще, знаєш, ще дещо — пиріг зі свининою із желе і таке інше. Трохи гірчиці на пирозі зі свининою... о боже. Це їжа богів", — ділиться актор своїми враженнями.

Мартін Фріман у подкасті Dish насолоджувався болоньєзе

Нещодавнє дослідження показало, що м'ясні продукти рослинного походження не приносять "явної користі" для здоров'я серця. У людей, які їли штучні ковбаси, гамбургери та фарш, кров'яний тиск був гіршим, ніж у тих, хто вживав у їжу справжнє м'ясо.

Експерти назвали "ореол здоров'я" навколо м'яса рослинного походження невиправданим і закликали харчову промисловість "переоцінити розробку наступного покоління альтернатив м'ясу".

"Нині виробництво цих рослинних альтернатив м'ясу часто потребує значного обсягу обробки. Кінцеві продукти можуть містити велику кількість солі, насичених жирів і добавок, щоб відповідати смаку і текстурі справжніх м'ясних продуктів. Очевидно, що на ринку ще є багато можливостей для поліпшення аналогів м'яса на рослинній основі, щоб виправдати уявлення про чудову користь цих продуктів для здоров'я. У нинішньому вигляді доступні наразі альтернативи м'ясу на рослинній основі не дають таких самих переваг для здоров'я, як традиційна рослинна дієта, яка зазвичай складається з цільних продуктів, як-от цільнозернові, бобові та безліч фруктів і овочів", — заявив співавтор дослідження, доктор Суманто Халдар, викладач дієтології в Університеті Борнмута.

Раніше Фокус писав, що Мартін Фріман обзивав і бив своїх дітей.