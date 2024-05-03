В Києві пройшов показ, присвячений 5-річчю бренду YS Couture by Yanis Stepanenko

Дизайнер Ян Степаненко створив нову колекцію Live & Bloom.

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25 квітня пройшов показ, присвячений 5-річчю бренду, весняній колекції та архівних знакових моделей від YS Couture by Yanis Stepanenko у арт-ресторані Веранда на Дніпрі.

Дизайнер Ян Степаненко створив нову колекцію Live & Bloom буквально в перші весняні дні. "Ця колекція дуже світла, легка і чесна", — звернувся до гостей дизайнер.

Ця колекція — це ода жіночій силі та ніжності, впевненості та легкості. Це історія особливих жінок, котрі живуть своє життя.

Основна кольорова гама колекції варіюється від фісташкової до помадної пастелі. Колекція-алегорія, що апелює з одної сторони до структурованих форм на контрасті з легкими, флюїдними сукнями. Один з весняних образів колекції розкриває тему весняного цвіту у силуеті невагомого лілового бомберу з прозорим гіпюровим низом.

У колекції використовуються авторські техніки ручної вишивки: квіткова пелерина, де тканий жаккардовий гобелен поєднується з витонченою ювелірною інкрустацією ручної роботи, поєднання грубої рогожки із вишитим автентичним символом землі.

Дизайнер представив декілька архівних культових образів, які бренд присвятив своєму 5-річчю. Зокрема Оскароносна рожева шовкова сукня з харизматичним корсетним ліфом і летючими шифоновим шлейфом.

Фіналом стала наречена YS Couture. Топ Модель Тетяна Брик продемонструвала прозору, невагому білу сукню. Арт обʼєкт поєднує у собі декілька фактур креш-шифону, шовкової органзи, тюлевої сітки. Романтично, богемно, але побудовано на своєрідній сучасній реальності. Це і є стиль YS Couture.

Партнерами заходу виступили Ювелірний Дім ZARINA, Corpus Fine Art, Art Kitchen, парфумерний бутік Павла Андрющенко, Kacharovska, Дім піонів.

Привітати бренд прийшли Ірина та Вʼячеслав Дюденки, Світлана Вольнова, Ірина Островська, Наталія Балабанова, Юлія Єрмолаєва, Мурат Налкакіоглу, Анастасія Фоксі.