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Стиль життя Новини компаній

В Києві пройшов показ, присвячений 5-річчю бренду YS Couture by Yanis Stepanenko

Дизайнер Ян Степаненко створив нову колекцію Live & Bloom.

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25 квітня пройшов показ, присвячений 5-річчю бренду, весняній колекції та архівних знакових моделей від YS Couture by Yanis Stepanenko у арт-ресторані Веранда на Дніпрі.

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Дизайнер Ян Степаненко створив нову колекцію Live & Bloom буквально в перші весняні дні. "Ця колекція дуже світла, легка і чесна", — звернувся до гостей дизайнер.

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Ця колекція — це ода жіночій силі та ніжності, впевненості та легкості. Це історія особливих жінок, котрі живуть своє життя.

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Основна кольорова гама колекції варіюється від фісташкової до помадної пастелі. Колекція-алегорія, що апелює з одної сторони до структурованих форм на контрасті з легкими, флюїдними сукнями. Один з весняних образів колекції розкриває тему весняного цвіту у силуеті невагомого лілового бомберу з прозорим гіпюровим низом.

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У колекції використовуються авторські техніки ручної вишивки: квіткова пелерина, де тканий жаккардовий гобелен поєднується з витонченою ювелірною інкрустацією ручної роботи, поєднання грубої рогожки із вишитим автентичним символом землі.

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Дизайнер представив декілька архівних культових образів, які бренд присвятив своєму 5-річчю. Зокрема Оскароносна рожева шовкова сукня з харизматичним корсетним ліфом і летючими шифоновим шлейфом.

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Фіналом стала наречена YS Couture. Топ Модель Тетяна Брик продемонструвала прозору, невагому білу сукню. Арт обʼєкт поєднує у собі декілька фактур креш-шифону, шовкової органзи, тюлевої сітки. Романтично, богемно, але побудовано на своєрідній сучасній реальності. Це і є стиль YS Couture.

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Партнерами заходу виступили Ювелірний Дім ZARINA, Corpus Fine Art, Art Kitchen, парфумерний бутік Павла Андрющенко, Kacharovska, Дім піонів.

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Привітати бренд прийшли Ірина та Вʼячеслав Дюденки, Світлана Вольнова, Ірина Островська, Наталія Балабанова, Юлія Єрмолаєва, Мурат Налкакіоглу, Анастасія Фоксі.

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