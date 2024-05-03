Alyona Alyona и Jerry Heil в случае победы на Евровидении-2024 продадут кубок: куда пойдут деньги

Представительницы Украины на Евровидении — 2024 планируют собрать 10 млн грн из 70 необходимых для восстановления разбомбленной Россией школы на Криворожье.

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Представительницы Украины на конкурсе "Евровидение — 2024" Alyona Alyona и Jerry Heil рассказали, что будут делать с наградой в случае победы на конкурсе в шведском городе Мальме. Об этом пишет Deadline.com.

В частности артистки отметили, что решительно настроены приложить максимум усилий, чтобы получить первое победное место по результатам голосования. При этом все средства, которые удастся заработать на конкурсе, певицы планируют передать на восстановление школы в Криворожском районе Днепропетровской области, которую разрушил удар российской ракеты.

В 2022 году украинский оркестр Kalush Orchestra победил на песенном конкурсе Евровидение и немедленно продал кубок победителя за 900 000 долларов, чтобы собрать деньги для помощи в войне. Характерный хрустальный микрофон был выставлен на аукцион в Facebook, на средства которого закупили беспилотники для украинских военных.

Вместе с тем в интервью "Радио Свобода" Alyona Alyona и Jerry Heil сообщили, что решили помочь собрать средства на восстановление гимназии в Великой Костромке на Криворожье, поскольку были поражены жизненными историями двух учительниц этого учебного заведения — Людмилы Таранович и Татьяны Магды. С началом полномасштабного вторжения обе остались в селе и пытались помогать родной школе.

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Евровидение 2024: под каким номером будут выступать alyona alyona и Jerry Heil (таблица)

Через платформу UNITED24 Alyona Alyona и Jerry Heil во время Евровидения в Мальме планируют собрать 10 млн грн ($250 тыс.). Директор гимназии Ольга Дашко сообщила, что в целом смета восстановления составляет 70 млн грн. Также в школе еще не знают, какими будут источники финансирования.

Ранее Фокус писал, что в сети активно обсуждают образ Alyona Alyona и Jerry Heil, в котором они будут выступать на Евровидении — 2024 в Швеции. В частности свои комментарии высказали стилисты и указали, что певицы имеют вид чего-то металлического и прочного.

Кроме того, 5 февраля певицы Alyona Alyona и Jerry Heil прокомментировали скандал вокруг своей победы на Нацотборе и рассказали о планах изменить свой номер для "Евровидения 2024".