Alyona Alyona та Jerry Heil у разі перемоги на Євробаченні-2024 продадуть кубок: куди підуть гроші

Представниці України на Євробаченні — 2024 планують зібрати 10 млн грн із 70 необхідних для відбудови розбомбленої Росією школи на Криворіжжі.

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Представниці України на конкурсі "Євробачення–2024" Alyona Alyona і Jerry Heil розповіли, що будуть робити з нагородою у разі перемоги на конкурсі у шведському місті Мальме. Про це пише Deadline.com.

Зокрема артистки зазначили, що рішуче налаштовані докласти максимум зусиль, аби отримати перше переможне місце за результатами голосування. При цьому всі кошти, які вдасться заробити на конкурсі, співачки планують передати на відбудову школи у Криворізькому районі Дніпропетровської області, яку зруйнував удар російської ракети.

У 2022 році український оркестр Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі Євробачення та негайно продав кубок переможця за 900 000 доларів, аби зібрати гроші для допомоги у війні. Характерний кришталевий мікрофон був виставлений на аукціон у Facebook, на кошти якого закупили безпілотники для українських військових.

Разом з тим в інтерв'ю "Радіо Свобода" Alyona Alyona і Jerry Heil повідомили, що вирішили допомогти зібрати кошти на відбудову гімназії у Великій Костромці на Криворіжжі, оскільки були вражені життєвими історіями двох вчительок цього навчального закладу – Людмили Таранович та Тетяни Магди. З початком повномасштабного вторгнення обидві залишилися в селі й намагалися допомагати рідній школі.

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"Євробачення 2024": під яким номером виступатимуть alyona alyona та Jerry Heil (таблиця)

Через платформу UNITED24 Alyona Alyona і Jerry Heil під час Євробачення в Мальме планують зібрати 10 млн грн ($250 тис.). Директорка гімназії Ольга Дашко повідомила, що загалом кошторис відбудови складає 70 млн грн. Також у школі ще не знають, якими будуть джерела фінансування.

Раніше Фокус писав, що у мережі активно обговорюють образ Alyona Alyona і Jerry Heil, в якому вони будуть виступати на Євробаченні – 2024 у Швеції. Зокрема свої коментарі висловили стилісти та вказали, що співачки мають вигляд чогось металевого та міцного.

Крім того, 5 лютого співачки Alyona Alyona та Jerry Heil прокоментували скандал довкола своєї перемоги на Нацвідборі та розповіли про плани змінити свій номер для "Євробачення 2024".