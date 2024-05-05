Уже на Пасху: жителей Земли предупредили о влиянии мощной магнитной бури

В начале мая метеозависимые люди пережили непростой период. В течение 5 мая мощность магнитной бури составит 3 балла.

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5 мая Земля окажется под влиянием мощной магнитной бури. Она будет даваться в знаки в течение нескольких дней. Об этом пишет Meteoagent.

Известно, что 4 мая показатель бури упал до К-индекса 4 (желтый уровень). В воскресенье, 5 мая, мощность будет составлять 3 балла (зеленый уровень). Об этом сообщается на портале Meteoagent.

Какое влияние окажет магнитная буря 5 мая на людей

Причиной ухудшения самочувствия у метеочувствительных людей является замедление капиллярного кровообращения во время колебаний магнитного поля, из-за чего появляется кислородное голодание тканей. В первую очередь этому подвержены:

пожилые люди,

беременные женщины,

те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Из-за изменения магнитного поля Земли у людей могут наблюдаться:

повышенное давление,

головные боли,

сниженная работоспособность,

обострение хронических заболеваний, физическая и эмоциональная усталость.

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Советы специалистов как пережить магнитную бурю 5 мая

В первую очередь эксперты считают, что нужно прислушиваться к сигналам своего тела и эмоционального состояния в период магнитной бури. Также важно заботиться о состоянии здоровья, обеспечив себе отдых и покой. В этом случае будет полезно заняться практиками для расслабления, в частности йогой и медитацией. Кроме того, следует избегать напряжения и стресса — если есть возможность, нужно избегать конфликтных ситуаций или ограничить нагрузку на рабочем месте. Не будет лишним и проведение времени на свежем воздухе — благодаря прогулкам на свежем воздухе метеозависимые люди могут смягчить негативные эффекты магнитной бури, расслабиться и улучшить самочувствие.

2 мая стало известно о мощной вспышке на Солнце, которая почти равнялась Х-классу. Из-за этого события в Тихоокеанском регионе на 30 минут произошло отключение радиосвязи.

Также Фокус писал, что 29 апреля на Солнце произошло одновременно четыре взрыва. По версии ученых, вследствие этого в космос вырвался поток плазмы, который достигнет Земли.