Магнитная буря 16 марта 2024 года: чем опасен этот день

Уже сегодня, 16 марта, произойдет магнитная буря, которая может оказать влияние на людей. Метеозависимые люди могут испытать тревожность, раздражительность, неопределенность в принятии решений, а также обострение хронических болезней.

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Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Чего ожидать от магнитной бури 16 марта?

Сегодня, 16 марта, произойдет мощная магнитная буря амплитудой около 4 баллов, что считается магнитной бурей средней интенсивности. В этот день метеозависимые люди могут испытать склонность к пессимизму, тревожность и неуверенность в будущем, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также у метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Лучше сегодня отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

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