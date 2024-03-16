Магнітна буря 16 березня 2024 року: чим небезпечний цей день

Уже сьогодні, 16 березня, відбудеться магнітна буря, яка може вплинути на людей. Метеозалежні люди можуть відчути тривожність, дратівливість, невизначеність в ухваленні рішень, а також загострення хронічних хвороб.

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Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Чого очікувати від магнітної бурі 16 березня?

Сьогодні, 16 березня, відбудеться потужна магнітна буря амплітудою близько 4 балів, що вважається магнітною бурею середньої інтенсивності. Цього дня метеозалежні люди можуть відчути схильність до песимізму, тривожність і невпевненість у майбутньому, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. Також у метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще сьогодні відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни і пити більше води.

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