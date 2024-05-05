С паской и крашанками: alyona alyona и Jerry Heil пришли на открытие Евровидения 2024 (видео)

Артистки продемонстрировали национальные традиции и напомнили иностранным фанатам о поддержке Украины. Alyona Alyona и Jerry Heil устроили битву яиц в честь Пасхи.

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В Швеции в городе Мальме 5 мая состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2024". Alyona Alyona и Jerry Heil, которые представляют Украину, продемонстрировали наши традиции и провели социальную компанию. Прямая трансляция церемонии открытия велась на YouTube.

По бирюзовой дорожке прошлись 36 участников нынешнего песенного шоу. Наши представительницы для своего выхода выбрали красноречивые костюмы. alyona alyona и Jerry Heil появились в черных футболках с подвешенными ключами, которые являются символом "фантомного дома", куда невозможно вернуться. Артистки призвали помочь Украине отстроить полностью разрушенную россиянами гимназию в селе Большая Костромка, Днепропетровская область. Их цель — собрать 10 миллионов гривен.

"Это социальная кампания. Мы хотим напомнить людям, что есть много украинцев, которые потеряли дома. Ключи символизируют "фантомные дома". Это когда ты имеешь ключи, но больше некуда возвращаться. В частности, это является символом школы, которая была разбомблена в Украине. Поэтому, мы собираем средства для ее восстановления, чтобы дети имели возможность вернуться и продолжить обучение", — пояснили артистки в комментарии ведущей трансляции драг-квин Тиа Кофи.

Кроме того, на открытие исполнительницы пришли не с пустыми руками. Alyona Alyona держала пасхальную корзину с паской и яйцами. Девушки в православную Пасху решили рассказать об украинских традициях. В частности, исполнительницы предложили ведущей принять участие в "битве пасхальных яиц". Дева охотно согласилась, выслушала инструкцию забавы и в результате забрала свое побитое яйцо.

Напомним, 3 мая букмекеры обновили прогноз относительно победителя Евровидения-2024. alyona alyona и Jerry Heil оказались в тройке лидеров музыкального конкурса. После второй репетиции исполнительницы поднялись в рейтинге букмекеров.