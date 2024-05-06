Король Чарльз III отмечает годовщину на троне: как прошел этот год для монарха

В прошедшем году король столкнулся с серьезными личными проблемами. Однако как отмечают его подданные, их поразило неизменное чувство долга, присущее королю Чарльзу III, который недавно вернулся к королевским мероприятиям после лечения.

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Сегодня, 6 марта 2023 года король Великобритании Чарльз III отмечает год с момента своего восхождения на трон. Об этом пишет HELLO!

Считается, что Чарльз хочет отметить годовщину "по примеру своей матери", без лишней суеты, поскольку его вступление в должность связано со смертью королевы Елизаветы II.

Сегодня в честь коронации по всему Лондону прозвучат орудийные салюты: в полдень Королевский конный артиллерийский отряд произведет 41 залп из Грин-парка. Часом позже с Тауэр-Уорф салют из 62 орудий произведет Почтенная артиллерийская рота — еще 21 залп для лондонского Сити. Салюты также прозвучат в замке Кардиффа, Эдинбургском замке, замке Хиллсборо и в музейных садах Йорка.

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Как же прошел год на троне монарха Великобритании для самого Чарльз III?

В июне 2023 года, всего через месяц после коронации, король отметил свой первый парад по случаю дня рождения за время своего правления. Это был первый раз, когда монарх ехал верхом с тех пор, как покойная королева Елизавета II ездила на своей любимой лошади в 1986 году.

Чарльз присутствовал на своей первой службе Ордена Подвязки, старейшего рыцарского ордена Великобритании.

Чарльз провел свое первое лето в резиденции Балморал в качестве монарха. К нему присоединилась и королева-консорт Камилла.

В октябре 2023 года король совершил свой первый государственный визит в страны Содружества, посетив Кению вместе с королевой.

Чарльз впервые открыл парламент как монарх, зачитав свою инаугурационную речь короля.

Он также запустил The Coronation Food Project в свой 75-й день рождения.

В декабре 2023 года король провел свое второе Рождество в Сандрингеме.

Кроме того король Великобритании открыто сообщил о том, что борется с онкологией.

9 апреля 2024 года король представил первые банкноты с его портретом управляющему Банка Англии в Букингемском дворце.

Напомним, в начале мая медиа писали о том, что король Чарльз ІІІ и его племянница нарушили строгий протокол. О близких отношениях британского монарха и дочери принцессы Анны известно давно. Накануне они в очередной раз продемонстрировали свою привязанность друг к другу.