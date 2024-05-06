Княгиня Монако Шарлен появилась на публике в жилете за 320 тысяч грн (фото)

Монаршие персоны с детьми посетили открытие пожарно-спасательного катера. Шарлен, Альбер и их наследники появились в темных образах.

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Королевская семья Монако появилась на публике в полном составе. Снимками делится фан-аккаунт роялов в Instagram.

Княгиня Шарлен, князь Альбер II и двое их детей, принц Жак и принцесса Габриэлла, посетили открытие нового пожарно-спасательного катера пожарной команды Монако.

Жена князя Альбера вышла в свет в удлиненном кашемировом жилете Loro Piana за 8130 долларов (почти 320 тысяч грн), по данным Royal Fashion Police. К образу бывшая пловчиха добавила солнцезащитные очки Dior, укороченные брюки, водолазку и обула черные туфли на невысоком каблуке.

Тем временем князь Альбер традиционно появился на публике в деловом костюме со светлой рубашкой и галстуком с дизайном.

Королевская семья Монако

Маленькие наследники супругов дополняли родителей в темных нарядах. Принцесса Габриэлла появилась в темно-синих брюках и черном пиджаке, добавив к образу солнцезащитные очки. А принц Жак подражал отцу, однако выбрал для появления кремовые брюки.

Королевская семья Монако

Жак и Габриэлла родились в декабре 2014 года. Их отец — князь Монако Альбер II. Мама — бывшая пловчиха и олимпийская чемпионка. Супруги познакомились на спортивных соревнованиях в 2000 году. Через 11 лет Шарлен и Альбер поженились.

Своих наследников князь назвал Жак-Оноре-Ренье и Габриэлла Тереза Мария. Мальчик получил титулы наследного принца Монако и маркиза де Бо, а девочка — принцессы Монако и графини де Карладез.

Напомним, князь и княгиня Монако посетили турнир по регби.

Также Фокус писал о появлении княжеской четы Монако на гламурном событии.