Модная одежда на лето для женщин — тренды на которые стоит обратить внимание (фото)

Пасхальные праздники подходят к концу, а это значит, что за считанные дни стоит ждать потепления. До лета остались считанные дни, поэтому уже сейчас можно готовить свой гардероб к жаркой погоде.

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Лето — самый жаркий сезон всего года, поэтому подготовка к нему всегда требует немало времени, ведь несмотря на доминирование солнечной погоды, все же не стоит забывать о резком перепаде температур, дожди и переменную облачность. Именно поэтому летом стоит быть готовым к различным погодным условиям. Что стоит приобрести в свой гардероб летом 2024 рассказала персональный стилист Яна Ткаченко.

Жакеты с акцентными плечами

Жакеты с акцентными плечами

Стилист Яна Ткаченко рекомендует этим летом обратить внимание на жакеты с акцентными плечами, которые будут в тренде. Эти пиджаки добавляют смелого и стильного оттенка любому наряду, что делает их универсальным предметом. Вы можете сочетать их с джинсами для более повседневного образа или с юбкой или брюками для более изысканного образа.

"Жакеты с акцентными плечами и зауженной талией. Такой силуэт сделает женщину хрупкой и сексуальной. Но это не говорит, что нет места жакетам прямого силуэта", — отмечает Яна Ткаченко.

Тонкая полоска

Тонкая полоска Фото: Vogue.ua

По мнению модных экспертов, тонкие полоски на одежде — однозначный тренд лета 2024. Вы можете добавить в свой гардероб — платья, топы или даже аксессуары с тонкими полосками. По словам стилиста, это вневременной и универсальный узор, который легко улучшит ваш летний стиль.

"Тонкая полоска — тренд лета 2024. Особенно в брючных костюмах. Рубашки также интересны. Этот принт подходит всем, если это именно тонкая полоска. Это тогда, когда есть основной фон, например белый, и через 1-1,5 см расположены тонкие полоски. Этот принт стройнит, добавляет нарядности", — отмечает Яна Ткаченко.

Брюки с высокой талией

Брюки с высокой талией

Согласно трендам этого лета, брюки с очень высокой талией будут довольно популярными. По словам стилистки, это могут быть как джинсы, так и брюки из ткани.

"Брюки на оооочень завышенной талии. Сложный тренд. Он не для всех. Скажем он для женщин без лишнего веса. Он "сделает" талию женщинам с типом фигуры прямоугольник. Перевернутым треугольникам точно нет — еще больше подчеркнет ширину плеч", — объяснила Яна Ткаченко.

Большие сумки

Большие сумки

Популярным трендом летнего сезона станут мега большие сумки, отмечает Яна Ткаченко. Однако, по словам стилиста, она бы не советовала этот тренд невысоким и хрупким женщинам из-за того, что зрительные иллюзии могут сыграть против них и сделать рост еще меньше.

Пижама для выхода в свет

Пижама для выхода в свет

Как пояснила Яна Ткаченко, в последнее время пижама в публичных местах становится все популярнее, а летом 2024 года это станет одним из трендов.

"Пижамы на улицу. Котоновые в клеточку. В летнюю жару замечательный и полезный тренд. Она может не подходить для всех случаев и мест. Поэтому важно учесть такие факторы, как стиль пижамы, уместность одежды для конкретного события или места и уровень личного комфорта, прежде чем решить носить пижаму на улице летом", — отметила стилист.

Футболки поло

Футболки поло

Летом 2024 в тренде также будут женские футболки поло, которые по словам Яны Ткаченко, хорошо сочетать со штанами трубами и кедами.

Прозрачные юбки и платья прозрачные

Прозрачные юбки и платья прозрачные Фото: Vogue

Яна Ткаченко отметила, что прозрачные юбки и платья станут одним из трендов лета 2024. Эти вещи позволяют создать легкий и воздушный образ, добавить женственности и сексуальности к летнему наряду.

"Стоит помнить о гармонии между прозрачностью одежды и вашим комфортом и придерживаться соответствующих правил стиля, чтобы не переборщить с этим элементом. Конечно, чтобы тренд сделать комфортным для города, прозрачные низы надеваем вместе с шортами", — добавила стилист.

Металлизированные платья

Металлизированные платья Фото: zara.com

Стилист Яна Ткаченко также советует летом 2024 обратить внимание на металлические платья, которые станут безусловным трендом этого лета. Будь то мерцающее серебристое платье или смелое золотое мини-платье, металлические ткани — отличный способ выделиться.

Платья миди и макси с заниженной талией

Платья в стиле 90-х, с более свободным кроем и заниженной талией, возвращаются в тренде. Яна Ткаченко отметила, что этот силуэт очень уместен женщинам с типом фигуры перевернутый треугольник. Такой силуэт может сбалансировать диспропорции фигуры.

Сатин

Трендом лета является атласная одежда, которая известна своей роскошью и блестящим видом. Атласные платья, юбки и блузы — это популярный выбор для стильного и элегантного образа в теплое время года.

"Сатин. Одежда — тренчи, обувь и сумки, украшения для волос", — добавила Яна Ткаченко.

Напомним, ранее мы писали, самые модные платья лета 2024 года. Кроме этого, Фокус писал об антитрендах лета 2024 года.