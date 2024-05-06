Модная одежда на лето для женщин — тренды на которые стоит обратить внимание (фото)
Пасхальные праздники подходят к концу, а это значит, что за считанные дни стоит ждать потепления. До лета остались считанные дни, поэтому уже сейчас можно готовить свой гардероб к жаркой погоде.
Лето — самый жаркий сезон всего года, поэтому подготовка к нему всегда требует немало времени, ведь несмотря на доминирование солнечной погоды, все же не стоит забывать о резком перепаде температур, дожди и переменную облачность. Именно поэтому летом стоит быть готовым к различным погодным условиям. Что стоит приобрести в свой гардероб летом 2024 рассказала персональный стилист Яна Ткаченко.
Жакеты с акцентными плечами
Стилист Яна Ткаченко рекомендует этим летом обратить внимание на жакеты с акцентными плечами, которые будут в тренде. Эти пиджаки добавляют смелого и стильного оттенка любому наряду, что делает их универсальным предметом. Вы можете сочетать их с джинсами для более повседневного образа или с юбкой или брюками для более изысканного образа.
"Жакеты с акцентными плечами и зауженной талией. Такой силуэт сделает женщину хрупкой и сексуальной. Но это не говорит, что нет места жакетам прямого силуэта", — отмечает Яна Ткаченко.
Тонкая полоска
По мнению модных экспертов, тонкие полоски на одежде — однозначный тренд лета 2024. Вы можете добавить в свой гардероб — платья, топы или даже аксессуары с тонкими полосками. По словам стилиста, это вневременной и универсальный узор, который легко улучшит ваш летний стиль.
"Тонкая полоска — тренд лета 2024. Особенно в брючных костюмах. Рубашки также интересны. Этот принт подходит всем, если это именно тонкая полоска. Это тогда, когда есть основной фон, например белый, и через 1-1,5 см расположены тонкие полоски. Этот принт стройнит, добавляет нарядности", — отмечает Яна Ткаченко.
Брюки с высокой талией
Согласно трендам этого лета, брюки с очень высокой талией будут довольно популярными. По словам стилистки, это могут быть как джинсы, так и брюки из ткани.
"Брюки на оооочень завышенной талии. Сложный тренд. Он не для всех. Скажем он для женщин без лишнего веса. Он "сделает" талию женщинам с типом фигуры прямоугольник. Перевернутым треугольникам точно нет — еще больше подчеркнет ширину плеч", — объяснила Яна Ткаченко.
Большие сумки
Популярным трендом летнего сезона станут мега большие сумки, отмечает Яна Ткаченко. Однако, по словам стилиста, она бы не советовала этот тренд невысоким и хрупким женщинам из-за того, что зрительные иллюзии могут сыграть против них и сделать рост еще меньше.
Пижама для выхода в свет
Как пояснила Яна Ткаченко, в последнее время пижама в публичных местах становится все популярнее, а летом 2024 года это станет одним из трендов.
"Пижамы на улицу. Котоновые в клеточку. В летнюю жару замечательный и полезный тренд. Она может не подходить для всех случаев и мест. Поэтому важно учесть такие факторы, как стиль пижамы, уместность одежды для конкретного события или места и уровень личного комфорта, прежде чем решить носить пижаму на улице летом", — отметила стилист.
Футболки поло
Летом 2024 в тренде также будут женские футболки поло, которые по словам Яны Ткаченко, хорошо сочетать со штанами трубами и кедами.
Прозрачные юбки и платья прозрачные
Яна Ткаченко отметила, что прозрачные юбки и платья станут одним из трендов лета 2024. Эти вещи позволяют создать легкий и воздушный образ, добавить женственности и сексуальности к летнему наряду.
"Стоит помнить о гармонии между прозрачностью одежды и вашим комфортом и придерживаться соответствующих правил стиля, чтобы не переборщить с этим элементом. Конечно, чтобы тренд сделать комфортным для города, прозрачные низы надеваем вместе с шортами", — добавила стилист.
Металлизированные платья
Стилист Яна Ткаченко также советует летом 2024 обратить внимание на металлические платья, которые станут безусловным трендом этого лета. Будь то мерцающее серебристое платье или смелое золотое мини-платье, металлические ткани — отличный способ выделиться.
Платья миди и макси с заниженной талией
Платья в стиле 90-х, с более свободным кроем и заниженной талией, возвращаются в тренде. Яна Ткаченко отметила, что этот силуэт очень уместен женщинам с типом фигуры перевернутый треугольник. Такой силуэт может сбалансировать диспропорции фигуры.
Сатин
Трендом лета является атласная одежда, которая известна своей роскошью и блестящим видом. Атласные платья, юбки и блузы — это популярный выбор для стильного и элегантного образа в теплое время года.
"Сатин. Одежда — тренчи, обувь и сумки, украшения для волос", — добавила Яна Ткаченко.
Напомним, ранее мы писали, самые модные платья лета 2024 года. Кроме этого, Фокус писал об антитрендах лета 2024 года.