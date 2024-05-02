Снимите это немедленно! 7 антитрендов лета 2024 (фото)

Тренды и мир моды — это очень изменчивое явление, если еще в прошлом сезоне это носили все, то уже в следующем оно не актуально.

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За месяц до лета 2024 стоит тщательно подготовить свой гардероб, чтобы выглядеть стильно и современно. Стилисты подробно разобрали женский гардероб и сформировали ТОП-7 антитрендов лета 2024, пишет издание Fatline.

Пышные юбки в пол

Если в прошлом сезоне пышные юбки, которые достигают пола, действительно были трендом. Их можно было увидеть не только на подиумах, но и в повседневной жизни многих модниц. Преимущественно речь шла о юбках из шифона и тюля. Однако уже летом 2024 — этот тренд приобрел статус антитренда. Стилисты отмечают, что в новом сезоне лучше забыть о пышных макси-юбках, ведь именно эти фасоны добавляют женщинам лишних килограммов.

Но это не значит, что стоит забыть обо всех юбках длины миди. Стилисты рекомендуют обратить внимание на юбки более легких тканей. Если же в целом смотреть на фасоны, то летом 2024 лучше всего отдавать предпочтение юбкам длиной до середины икры.

Прозрачные наряды

Прозрачные наряды или прозрачные материалы — это один из лидирующих трендов в моде последних лет. Они добавляют легкости и элегантности образу, создавая атмосферу загадочности. Однако, как утверждают, стилисты, не все так просто, прозрачные образы на лето 2024 в виде шифоновых блузок, платьев с прозрачным декольте будут антитрендами сезона. А вот полупрозрачные ткани, рыболовная сетка, кружево будут смотреться стильно. Кроме этого, специалисты все же советуют использовать прозрачную одежду в многослойных образах, тогда вы будете выглядеть стильно и современно.

Блузки с обнаженными плечами

Антитрендом лета 2024 также стали были с обнаженными плечами. Речь идет о блузах на одно плечо. Этот антитренд не касается платьев. Наоборот, стилисты отмечают, что платья с открытыми плечами пока останутся актуальными. Стилисты не советуют также выбирать коктейли и свадебные платья на одно плечо, они также оказались в антитрендах лета 2024.

Широкие брюки

Широкие брюки уже достаточно давно являются модным трендом. Они предлагают удобную и стильную альтернативу узким джинсам и достаточно универсальны. Однако все же летом 2024 модели широких брюк попали в антитренды. Стилисты рекомендуют забыть о шароварах, афганках, "аладинках".

Блузки с рукавом "летучая мышь"

Антитрендом лета 2024 стали блузки с рукавом "летучая мышь". И хоть объемные рукава все же в моде, но не этого варианта. Стилисты рекомендуют лучше обратить внимание на блузы с рукавами-фонариками, буфами или с опущенной линией плеч.

Ультракороткие шорты

Ультракороткие шорты были один из главных трендов летнего сезона много лет подряд. Однако, не летом 2024 года. Стилисты отмечают, что лучше обратить внимание на более классические варианты моделей шорт — длиной чуть выше колена.

Брюки и джинсы с заниженной талией

Мода 80-х годов на заниженные модели брюк и джинсов также потеряла свою актуальность летом 2024. Стилисты рекомендуют избавиться от этих моделей брюк из своего гардероба. Однако, для тех кто все же никак не может расстаться с этой моделью, специалисты рекомендуют не сочетать низкую посадку брюк с короткими топами. Также стилисты отмечают, что надо забыть и о тонких ремнях, они также в антитренде сезона лето 2024.

Напомним, ранее мы писали, 7 трендов на которые стоит обратить внимание этим летом.Кроме этого, Фокус писал, календарь красоты на май 2024 года: когда лучше делать процедуры.