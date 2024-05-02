Что носить этим летом: 7 трендов на которые стоит обратить внимание

Уже меньше чем через месяц начнется самый жаркий сезон года — лето. Именно это время года ассоциируется с легкостью, свободой и отдыхом. Поэтому обычно женщины заранее готовят свой гардероб к лету, ведь уже совсем скоро время отпуска.

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Чтобы не прогадать с выбором одежды на лето 2024, стоит разобраться, что же будет в тренде в этом году. Издание Whowhatwear рассказало, на какую одежду стоит обратить внимание в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно и современно.

Белые брюки Фото: whowhatwear.com

Белые брюки

По словам стилистов, эти стройные, изящные брюки носят большинство француженок и итальянок круглый год, но легкий стиль этой модели брюк сияет особенно ярко летом. Они прекрасно подходят для создания свежего и стильного образа во время жаркой погоды. Белые брюки можно сочетать с различными топами и аксессуарами для создания различных луков.

Вязаные макси-платья Фото: whowhatwear.com

Вязаные макси-платья

Чтобы создать легкий и летний образ, стилисты советуют, приобрести длинное трикотажное платье. Трикотажные платья являются универсальными, и их можно стилизовать по-разному. Такое платье можно надеть как поверх купальника на пляж, так и под классическое белье для выхода в свет.

Большие рубашки из поплина Фото: whowhatwear.com

Большие рубашки из поплина

По данным модных экспертов, одним из главных трендов этого лета являются большие рубашки из поплина. Эта стильная и комфортная одежда очень популярна среди модниц в этот сезон. Такие рубашки можно комбинировать с различными аксессуарами для создания уникального образа. Тенденция белых рубашек является неизменной среди европейских женщин. Этот стиль ни в коем случае не является новым, однако способы ее стилизации позволяют всегда выглядеть в тренде летом 2024.

Льняные блейзеры Фото: whowhatwear.com

Льняные блейзеры

Льняные блейзеры этим летом являются одним из главных трендов моды. Стилисты отмечают, что они добавляют легкости и элегантности к любому образу. Эта стильная одежда выглядит очень модно и может быть использована как на работе, так и во время вечернего выхода. Они прекрасно сочетаются с шортами, юбками или даже джинсами, создавая стильный и трендовый образ.

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Кожаные слайды Фото: www.whowhatwear.com

Кожаные слайды

Относительно обуви. Стилисты рекомендуют летом обратить внимание на кожаные слайды. Это простая обувь без лишних излишеств, которая идеально подходит для теплых месяцев. По словам стилистов, именно эта пара босоножек обеспечит стиль и комфорт. Силуэт этого взятия подходит ко всему, что есть в вашем шкафу: брюки, платья и юбки.

Сумки из рафии Фото: whowhatwear.com

Сумки из рафии

Относительно аксессуаров. Стилисты рекомендуют обратить внимание на сумки из рафии. Это легкая и стильная сумка, которая довольно вместительная и способна дополнить летний образ. Она придаст образам нотку экзотики и естественности. Вы можете выбрать различные модели сумок из рафии, такие как клатчи, сумки-шоперы или поясные сумки.

Высокие шорты

Высокие шорты — это классический тренд лета, который никогда не выходит из моды. Эта модель подходит практически для любой фигуры и создает стильный образ. Вы можете сочетать их с топами, футболками или рубашками, чтобы создать модный летний лук. Стилисты советуют выбирать более приталенные варианты. Они также отмечают, что эта модель шорт подходит абсолютно всем независимо от возраста.

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