Що носити цього літа: 7 трендів на які варто звернути увагу

Вже менше ніж через місяць почнеться найбільш спекотний сезон року — літо. Саме ця пора року асоціюється з легкістю, свободою та відпочинком. Тому зазвичай жінки заздалегідь готують свій гардероб до літа, адже вже зовсім скоро час відпустки.

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Щоб не прогадати з вибором одягу на літо 2024, варто розібратися, що ж буде в тренді цього року. Видання Whowhatwear розповіло, на який одяг варто звернути увагу у цьому сезонні, щоб виглядати стильно та сучасно.

Білі штани Фото: whowhatwear.com

Білі штани

За словами стилістів, ці стрункі, витончені штани носять більшість француженок та італійок цілий рік, але легкий стиль цієї моделі штанів сяє особливо яскраво влітку. Вони чудово підходять для створення свіжого та стильного образу під час спекотної погоди. Білі штани можна поєднувати з різноманітними топами та аксесуарами для створення різноманітних луків.

В’язані максісукні

Щоб створити легкий і літній образ, стилісти радять, придбати довгу трикотажну сукню. Трикотажні сукні є універсальними, і їх можна стилізувати по-різному. Таку сукню можна одягти як поверх купальника на пляж, так і під класичну білизну для виходу у світ.

Великі сорочки з попліну Фото: whowhatwear.com

Великі сорочки з попліну

За даними модних експертів, одним із головних трендів цього літа є великі сорочки з попліну. Цей стильний і комфортний одяг є дуже популярним серед модниць у цей сезон. Такі сорочки можна комбінувати з різними аксесуарами для створення унікального образу. Тенденція білих сорочок є незмінною серед європейських жінок. Цей стиль у жодному разі не є новим, однак способи її стилізації дозволяють завжди виглядати в тренді літом 2024.

Лляні блейзери Фото: whowhatwear.com

Лляні блейзери

Лляні блейзери цього літа є одним з головних трендів моди. Стилісти зазначають, що вони додають легкості і елегантності до будь-якого образу. Цей стильний одяг виглядає дуже модно і може бути використаний як на роботі, так і під час вечірнього виходу. Вони чудово поєднуються з шортами, спідницями або навіть джинсами, створюючи стильний і трендовий образ.

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Шкіряні слайди Фото: www.whowhatwear.com

Шкіряні слайди

Щодо взуття. Стилісти рекомендують влітку звернути увагу на шкіряні слайди. Це просте взуття без зайвих надмірностей, яке ідеально підходить для теплих місяців. За словами стилістів, саме ця пара босоніжок забезпечить стиль і комфорт. Силует цього взяття підходить до всього, що є у вашій шафі: штани, сукні та спідниці.

Сумки з рафії Фото: whowhatwear.com

Сумки з рафії

Щодо аксесуарів. Стилісти рекомендують звернути увагу на сумки з рафії. Це легка та стильна сумка, яка доволі містка і здана доповнити літній образ. Вона додасть образам нотку екзотики та природності. Ви можете обрати різноманітні моделі сумок з рафії, такі як клатчі, торби-шопери чи поясні сумки.

Високі шорти

Високі шорти — це класичний тренд літа, який ніколи не виходить з моди. Ця модель підходить практично для будь-якої фігури і створює стильний образ. Ви можете поєднувати їх з топами, футболками або сорочками, щоб створити модний літній лук. Стилісти радять обирати більш приталені варіанти. Вони також наголошують, що ця модель шортів підходить абсолютно усім незалежно від віку.

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