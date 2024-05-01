Избегайте во время месячных: 8 продуктов, которые нельзя есть во время критических дней

В этот особый период женщины часто ощущают недомогания, боли в животе и груди и определенные вкусовые пристрастия. Но именно еда может как облегчить, так и усугубить ваше состояние во время критических дней.

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Месячные сопровождаются не только спазмами, перепадами настроения и болями в спине, но и тягой к еде. Но вы должны знать, что не каждый продукт питания может быть полезен для вас в это время. Во время менструации в организме происходят гормональные изменения, которые могут влиять на тягу к еде и пищеварение. Хотя питание в это время очень важно, некоторые продукты могут усугубить симптомы и дискомфорт. Вот худшие продукты, которые можно есть во время менструации. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Продукты с высоким содержанием сахара

Фото: Freepik

Продукты с высоким содержанием сахара вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови, что приводит к перепадам настроения, усталости и усилению тяги к еде. Вот продукты, которых следует избегать:

Конфеты

Сладкие напитки

Выпечка

Десерты

Соленые продукты

Чрезмерное потребление соли может способствовать вздутию живота и задержке жидкости, а также ухудшить ПМС. Вот несколько примеров соленых снеков, которые нам часто хочется во время менструации:

Картофельные чипсы

Крендели с солью

Соленые орехи

Обработанные закуски

Жирная еда

Фото: Freepik

Продукты с высоким содержанием жиров могут привести к воспалению и дискомфорту в пищеварении, усугубляя спазмы и вздутие живота. Избегайте этих жирных продуктов во время критических дней:

Жареная еда

Жирное мясо

Сливочные соусы

Фастфуд

Кофеин

Кофеин может нарушить режим сна, усилить беспокойство и усугубить болезненность и спазмы груди. Эти напитки содержат большое количество кофеина:

Кофе

Чай

Энергетические напитки

Газированные напитки с кофеином

Молочные продукты

Фото: Freepik

Некоторые женщины испытывают усиление спазмов и вздутие живота из-за непереносимости лактозы или чувствительности к молочным продуктам во время менструации. Поэтому во время критических дней старайтесь избегать чрезмерного употребления молока, мороженого, йогуртов и сыра.

Газированные напитки

Газированные напитки могут способствовать газообразованию и вздутию живота, что приводит к дискомфорту. Избегайте употребления газировки и газированных безалкогольных напитков во время менструации.

Острая пища

Острая пища может раздражать пищеварительную систему и усугублять желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея или кислотный рефлюкс. Если вы любитель остренького, например, острых соусов, перца чили и острых закусок, постарайтесь воздерживаться от этой пищи во время менструации.

Алкоголь

Фото: Getty Images

Алкоголь может усугубить перепады настроения, нарушить сон и способствовать обезвоживанию, что может спровоцировать спазмы и усталость. Хотя небольшой бокал вина может показаться заманчивым средством облегчения менструальной боли, постарайтесь не поддаваться этому соблазну.

Чем заменить?

Включение в рацион продуктов, богатых питательными веществами, может поддержать ваше здоровье и самочувствие в этот период. Вот несколько рекомендаций:

Цельнозерновые продукты: используйте коричневый рис, киноа и овсянку для получения энергии и достаточного количества клетчатки.

Фрукты и овощи. Выбирайте свежие фрукты и овощи, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами для поддержания гормонального баланса.

Фото: Pixabay

Нежирные белки: включите нежирные белки, такие как птица, рыба, бобы и тофу, чтобы способствовать восстановлению мышц и насыщению.

Полезные жиры: включите в рацион источники полезных жиров, такие как авокадо, орехи, семена и оливковое масло, для гормональной регуляции и насыщения.

Гидратация: пейте много воды и травяных чаев, чтобы избежать обезвоживания и уменьшить вздутие живота.

Прислушиваясь к сигналам своего тела и питая его полезной пищей, можно существенно улучшить управление менструальным дискомфортом и улучшить общее состояние здоровья.

Напомним, 5 продуктов, которые помогают поддерживать баланс гормонов.

Ранее Фокус писал о том, какие продукты действительно могут благотворно повлиять на нашу гормональную систему.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.