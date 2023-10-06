Топ-7 продуктов, которые нужно есть для здоровья гормональной системы

Возможно, вы слышали о диетах, балансирующих гормоны, и некоторых блюдах, обещающих улучшить уровень гормонов. Эксперт рассказывает, какие продукты действительно могут благотворно повлиять на нашу гормональную систему.

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Гормоны — это химические посланники, попадающие в наш кровоток и играющие важную роль в различных функциях организма, таких как обмен веществ, рост и размножение. Многие аспекты здорового образа жизни могут помочь сохранить баланс гормонов. Об этом пишет Today.

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В большинстве случаев гормональный дисбаланс невозможно предотвратить, но есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы оптимизировать общее состояние здоровья и держать гормоны под контролем.

Фото: Freepik

Доктор Таз Бхатия, врач интегративной медицины рассказала об определенных привычках, которые могут естественным образом способствовать поддержанию гормональной функции. К ним относятся:

управление стрессом;

достаточное количество сна;

Регулярные занятия спортом;

сбалансированное питание.

"Пища — это основа того, как мы питаем свое тело и получаем питательные вещества… и продукты, которые мы выбираем, также могут быть важны, когда дело касается гормонов", — говорит Бхатия.

Здоровая диета, богатая разнообразными растениями, полезными жирами, белками, клетчаткой и витаминами, помогает обеспечить организм необходимой энергией и питательными веществами для эффективного метаболизма гормонов.

Определенные продукты оптимальны для поддержания гормонального здоровья. Цель состоит в том, чтобы по возможности включать эти гормонобезопасные продукты в свой ежедневный рацион.

Семена чиа

Фото: Getty Images

По словам Бхатия, семена чиа богаты витаминами, антиоксидантами и полезными жирами, необходимыми организму, а высокое содержание клетчатки делает их лучшим выбором среди семян.

По словам Бхатия, пищевая клетчатка важна для гормонального баланса, поскольку она помогает контролировать уровень сахара в крови и резистентность к инсулину. Клетчатка также поддерживает перистальтику кишечника и помогает нам чувствовать себя сытыми.

"Нам нужно много хорошей клетчатки в рационе, потому что, если мы не расщепляем пищу должным образом, мы не сможем эффективно усваивать питательные вещества и метаболизировать гормоны", — объясняет Бхатия.

Семена чиа содержат около 10 граммов клетчатки на порцию в 30 г, и цель состоит в том, чтобы получать от 25 до 30 граммов клетчатки каждый день.

Оливковое масло

Фото: Freepik

Жир необходим для выработки холестерина, который является основным строительным блоком для производства гормонов. По словам Бхатия, здоровые жиры питают тело и мозг, помогают стабилизировать уровень инсулина и сахара в крови.

Увеличение потребления полезных жиров может помочь с гормональным балансом и хорошим холестерином.

"Добавление столовой ложки оливкового или кокосового масла, постепенно создает правильный жировой баланс", — говорит Бхатия, добавляя, что это может помочь организму правильно вырабатывать гормоны.

Лосось

Жиры омега-3 содержат холестерин, необходимый организму для выработки гормонов, а также обладают противовоспалительными свойствами.

Лосось богат жирными кислотами омега-3, включая эйкозапентаеновую кислоту (EPA) и докозагексаеновую кислоту (DHA). Он также помогает метаболизировать эстроген, предотвращая его накопление в организме, отмечает Бхатия. Лосось – один из лучших продуктов для гормонального здоровья, но он не только помогает организму поддерживать здоровый гормональный баланс, но и является отличным источником белка и других витаминов.

Крестоцветные овощи

Фото: Pixabay

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и кочанная капуста, также могут играть роль в метаболизме гормонов, включая эстроген.

Это семейство овощей богато фитонутриентами, витаминами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровый уровень эстрогена и общее гормональное здоровье. Овощи крестоцветных также богаты клетчаткой и начинкой, что делает их питательным основным блюдом или дополнением к еде.

Темная листовая зелень

Фото: Freepik

Темные или ярко окрашенные овощи, такие как капуста, листья салата и шпинат, богаты витаминами и минералами, которые помогают поддержать общее состояние здоровья, а также положительно влияют на работу печени и щитовидной железы.

"Это продукты с высоким содержанием глутатиона или антиоксидантов", — говорит Бхатия, добавляя, что глутатион может способствовать здоровью мозга и сердца, и уменьшать воспаление. Листовая зелень часто содержит большое количество витаминов А, С и Е, а также коэнзима Q10, которые важны для здорового гормонального баланса.

Если вы не являетесь поклонником листовой зелени, попробуйте смешать ее со смузи с другими фруктами, но главное в том, чтобы вы смешивали овощи, а не выжимали из них сок, чтобы сохранить всю клетчатку.

"Я люблю зеленые смузи, потому что они содержат клетчатку и много антиоксидантов, и вы даже можете добавить в них некоторые овощи семейства крестоцветных, смешав их все вместе", — рекомендует Бхатия.

Батат

Батат — это вкусный корнеплод, богатый клетчаткой, калием и, прежде всего, витамином А, отмечает Бхатия. На самом деле батат содержит бета-каротин, который организм превращает в витамин А. Помимо поддержания общего состояния здоровья и гормонального баланса, он помогает улучшить здоровье глаз. Это отличный гарнир и дополнение к вашему рациону, особенно осенью.

Бразильский орех

Фото: Pixabay

Бразильские орехи богаты питательными веществами и содержат много селена – минерала, необходимого для поддержания функции щитовидной железы, говорит Бхатия. Селен напрямую участвует в выработке гормонов щитовидной железы, которые помогают контролировать обмен веществ.

Помимо селена, бразильские орехи богаты магнием и полезными жирами.

"Вам нужно всего около двух штук в день, чтобы получить то, что нужно вашему организму", — рекомендует Бхатия. Всего один бразильский орех содержит около 95 мкг селена, а рекомендуемая суточная норма для большинства взрослых составляет 55 мкг селена.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.