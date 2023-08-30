Гормоны и вес. Диетолог рассказала, как избавиться от ожирения, вызванного кортизолом
Гормоны играют очень важную роль в организме, и от их баланса зависит благополучие и здоровье. Если какой-то из гормонов не в норме, возникает дисбаланс, который влияет, в том числе и на вес. Специально для Фокуса диетолог Анна Безык рассказала о том, как кортизол влияет на наш вес.
Сложности в похудении часто связывают с нарушением питания или недостаточной физической активностью, но, прилагая еще больше усилий и сильнее урезая рацион, ничего не меняется. Иногда всему виной разбушевавшиеся гормоны. Диетолог-нутрициолог Анна Безык рассказывает Фокусу, как кортизол влияет на вес, как заподозрить у себя кортизольное ожирение и, главное, как помочь.
Кортизол – гормон стресса и часто именно он виноват в том, что вы не можете похудеть. Высокий уровень кортизола заставляет организм превращать сахар в крови в жир, увеличивая количество жировой ткани. Увы, в нынешних обстоятельствах, рекомендация расслабиться порой звучит как насмешка, но справиться с данной проблемой во многом поможет именно контроль стресса и переживаний, и сокращение кофеина.
"Кортизол вырабатывается корковым слоем надпочечников, его уровень возрастает при стрессе, а мы знаем, что стресс – это не только эмоции, но и вирусы, бактерии, аутоиммунные заболевания, воспаления", — говорит Анна Безык.
Рекомендация специалистов регулярно проводить чекап организма на самом деле крайне важна, так как помогает вовремя обнаружить проблему и устранить ее без последствий и стресса для организма.
"Под влиянием кортизола растет число и размер клеток жировой ткани. Там где есть дисбаланс кортизола, там есть нарушение углеводно-липидного обмена. Также нарушение кортизола снижает мышечную силу и переносимость физических нагрузок, сливается белок, вследствие чего появляются отеки, снижается либидо", — говорит диетолог.
Как видите, проблемы не только в лишнем весе, дисбаланс кортизола в организме влияет на ваше здоровье и качество жизни в целом.
Как заподозрить?
"Визуально жировая масса растет в области талии, рук и спины – это наиболее опасный вид ожирения – висцеральное", — говорит Анна Безык.
Висцеральное ожирение опасно тем, что жировая ткань обладает самостоятельной гормональной активностью, а это означает рост лептина и воспаление. Известно, что воспаление в организме может быть причиной массой заболеваний, от гормонального дисбаланса до гипертонии и диабета.
К симптомам кортизольного типа набора веса также относят:
- худые ноги и большой живот;
- часто холка в области шеи;
- отеки на лице;
- растяжки багрового цвета
- частые кровоподтеки на коже, из-за ломкости капилляров;
- повышенное артериальное давление;
- заторможенность, низкая работоспособность, недомогания, депрессивные состояния.
У женщин: скудные менструации или их отсутствие, избыточный рост волос на теле и лице, угри, частичное облысение, сальная кожа.
У мужчин: половая слабость, снижение либидо, уменьшение объема яичек.
Если вы нашли у себя вышеперечисленные симптомы, важно обратиться к врачу для обследования и дальнейшего лечения.
"Диагностика кортизола проводится в слюне, в 4 точках. Не в крови, и не в моче. Дополнительно также следует обратить внимание на калий, натрий, липидограмму", — советует диетолог
Как себе помочь?
Сон. Все знают, что многие жизненно важные гормоны вырабатываются в ночное время, поэтому рекомендация ложиться спать до 23:00, является не просто пустым звуком. Сон – чрезвычайно важен для нашего здоровья и нормального функционирования организма.
"Во-первых, нужно полноценно высыпаться. Кому-то достаточно убрать гаджеты, а кому-то будет нужна медикаментозная коррекция, но всем поможет магний, мелатонин, алора, медитация и отказ от 5 чашек кофе в день", — говорит Анна Безык.
Питание. "Не нужно исключать углеводы, ешьте сбалансированную пищу, откажитесь от переработанных продуктов и сахара. Не нужно гнаться за весом и резко снижать калорийность пищи, так как это вызовет скачки содержания глюкозы, что организм воспринимает как стрессовое состояние и стимулирует выброс избыточного кортизола", — говорит диетолог.
Кроме того, нутрициолог советует не исключать соль из рациона, так как бессолевые диеты приводят лишь к усилению синтеза кортизола.
Также справиться с кортизольным типом ожирения поможет:
- физическая активность в первой половине дня;
- массаж, йога;
- работа со стрессом;
- эфирные масла;
- чай с мелиссой, ромашкой, пустырником;
- нормализация углеводного обмена;
- полноценный отдых.
Анна Безык советует абстрагироваться и на некоторое время отключить бесконечное чтение новостей, максимально избегать любых стрессовых факторов и снизить нагрузку в работе.
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