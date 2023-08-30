Гормони та вага. Дієтолог розповіла, як позбутися ожиріння, викликаного кортизолом

Гормони відіграють дуже важливу роль в організмі, і від їхнього балансу залежить благополуччя та здоров'я. Якщо якийсь із гормонів не в нормі, виникає дисбаланс, який впливає, зокрема, і на вагу. Спеціально для Фокуса дієтологиня Анна Безик розповіла про те, як кортизол впливає на нашу вагу.

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Складнощі в схудненні часто пов'язують з порушенням харчування або недостатньою фізичною активністю, але, докладаючи ще більше зусиль й сильніше урізаючи раціон, нічого не змінюється. Іноді всьому виною розбурхані гормони. Дієтологиня-нутриціологиня Анна Безик розповідає Фокусу, як кортизол впливає на вагу, як запідозрити у себе кортизольне ожиріння і, головне, як допомогти.

Кортизол — гормон стресу і часто саме він винен у тому, що ви не можете схуднути. Високий рівень кортизолу змушує організм перетворювати цукор у крові на жир, збільшуючи кількість жирової тканини. На жаль, за нинішніх обставин, рекомендація розслабитися часом звучить як глузування, але впоратися з цією проблемою багато в чому допоможе саме контроль стресу та переживань, і зменшення кофеїну.

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"Кортизол виробляється корковим шаром надниркових залоз, його рівень зростає під час стресу, а ми знаємо, що стрес — це не тільки емоції, а й віруси, бактерії, аутоімунні захворювання, запалення", — каже Анна Безик.

Рекомендація фахівців регулярно проводити чекап організму насправді вкрай важлива, оскільки допомагає вчасно виявити проблему й усунути її без наслідків і стресу для організму.

"Під впливом кортизолу зростає кількість і розмір клітин жирової тканини. Там де є дисбаланс кортизолу, там є порушення вуглеводно-ліпідного обміну. Також порушення кортизолу знижує м'язову силу й переносимість фізичних навантажень, зливається білок, унаслідок чого з'являються набряки, знижується лібідо", — каже дієтолог.

Як бачите, проблеми не тільки в зайвій вазі, дисбаланс кортизолу в організмі впливає на ваше здоров'я та якість життя загалом.

Як запідозрити?

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"Візуально жирова маса зростає в ділянці талії, рук та спини — це найнебезпечніший вид ожиріння — вісцеральне", — каже Анна Безик.

Вісцеральне ожиріння небезпечне тим, що жирова тканина має самостійну гормональну активність, а це означає зростання лептину і запалення. Відомо, що запалення в організмі може бути причиною маси захворювань, від гормонального дисбалансу до гіпертонії та діабету.

До симптомів кортизольного типу набору ваги також відносять:

худі ноги і великий живіт;

часто загривок у ділянці шиї;

набряки на обличчі;

розтяжки багряного кольору

часті синці на шкірі, через ламкість капілярів;

підвищений артеріальний тиск;

загальмованість, низька працездатність, нездужання, депресивні стани.

У жінок: мізерні менструації або їхня відсутність, надлишковий ріст волосся на тілі та обличчі, вугрі, часткове облисіння, сальна шкіра.

У чоловіків: статева слабкість, зниження лібідо, зменшення об'єму яєчок.

Якщо ви знайшли у себе перелічені вище симптоми, важливо звернутися до лікаря для обстеження та подальшого лікування.

"Діагностика кортизолу проводиться в слині, в 4 точках. Не в крові, і не в сечі. Додатково також слід звернути увагу на калій, натрій, ліпідограму", — радить дієтолог.

Як собі допомогти?

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Сон. Усі знають, що багато життєво важливих гормонів виробляються в нічний час, тому рекомендація лягати спати до 23:00, є не просто порожнім звуком. Сон — надзвичайно важливий для нашого здоров'я і нормального функціонування організму.

"По-перше, потрібно повноцінно висипатися. Комусь достатньо прибрати гаджети, а комусь знадобиться медикаментозна корекція, але всім допоможе магній, мелатонін, алора, медитація та відмова від 5 чашок кави на день", — каже Анна Безик.

Харчування. "Не потрібно виключати вуглеводи, їжте збалансовану їжу, відмовтеся від перероблених продуктів і цукру. Не потрібно гнатися за вагою і різко знижувати калорійність їжі, тому що це спричинить стрибки вмісту глюкози, що організм сприймає як стресовий стан і стимулює викид надлишкового кортизолу", — каже дієтологиня.

Крім того, нутриціолог радить не виключати сіль із раціону, оскільки безсольові дієти призводять лише до посилення синтезу кортизолу.

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Також впоратися з кортизольним типом ожиріння допоможе:

фізична активність у першій половині дня;

масаж, йога;

робота зі стресом;

ефірні олії;

чай із мелісою, ромашкою, собачою кропивою;

нормалізація вуглеводного обміну;

повноцінний відпочинок.

Анна Безик радить абстрагуватися та на деякий час відключити нескінченне читання новин, максимально уникати будь-яких стресових факторів і знизити навантаження в роботі.

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Раніше Фокус писав про те, що ви можете збільшити рівень дофаміну природним шляхом, споживаючи продукти, багаті на цей гормон.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця