Гормон щастя та задоволення. 5 продуктів, що підвищують рівень дофаміну

Додавши ці продукти до свого раціону, ви зможете підвищити рівень дофаміну, який відповідає за отримання радості та задоволення.

Related video

Дофамін — це гормон гарного самопочуття, який діє як нейротрансмітер і відіграє ключову роль у роботі мозку. Ви можете збільшити рівень дофаміну природним шляхом, споживаючи продукти, багаті на цей гормон. Про це пише Stylecraze.

Дофамін вивільняється дофамінергічними нейронами, розташованими в середньому мозку. Ці нейрони, хоча й нечисленні, відіграють важливу роль у настрої, залежності, винагороді та стресі. Також цей гормон відіграє важливу роль у навчанні, мотивації, ухваленні рішень і робочій пам'яті. Вчені вважають, що дефіцит дофаміну може бути однією з причин таких хвороб як синдром дефіциту уваги, хвороба Паркінсона. Виходячи з цього, очевидно, що дофамін неймовірно важливий для здоров'я мозку, тож треба подбати про те, щоб підвищити рівень цього гормону в організмі.

Молочні продукти

Фото: Freepik

Вживання на регулярній основі молочних продуктів, таких як сир, молоко, йогурт здатне підвищити рівень дофаміну в організмі. Наприклад, у сирі міститься терамін, який у нашому організмі перетворюється на дофамін. А йогурт, що містить пробіотики, також впливає на рівень дофаміну в організмі.

Горіхи

Фото: Pixabay

Горіхи містять багато вітаміну B6, який допомагає виробляти дофамін. Найбільше вітаміну B6 міститься у волоських горіхах і фундуку. Крім цього, волоські горіхи містять омега-3 жирні кислоти, які відповідають за модуляцію концентрації дофаміну. Мигдаль і волоський горіх є прекрасними джерелами фолієвої кислоти, яка сприяє виробленню дофаміну.

Чорний шоколад

Фото: Freepik

Численні дослідження доводять, що чорний шоколад здатний взаємодіяти з певними нейротрансмітерами, зокрема й дофаміном. Дофамін вивільняється після вживання чорного шоколаду і викликає приємні сенсорні відчуття.

Фрукти та овочі

Фото: Фото: Gettyimages

Учені виявили, що банани містять високий рівень дофаміну, особливо в м'якоті. Також висока концентрація дофаміну міститься в авокадо, апельсинах, яблуках, горосі, помідорах і баклажанах.

Результати досліджень припускають, що в овочах і фруктах, крім антиоксидантів, містяться й інші речовини, які допомагають вивільненню дофаміну.

Кава

Фото: Getty Images

Як і більшість продуктів, які стимулюють неспання, кофеїн посилює передавання сигналів дофаміну в головному мозку. Основними мішенями кофеїну є рецептори аденозину — мозкова хімічна речовина, що пригнічує активність мозку. Кофеїн, що міститься в каві, впливає на ці рецептори і запускає ланцюжок подій, які зрештою впливають на рівень дофаміну й активізують ділянки мозку, пов'язані із задоволенням і мисленням.

Це найкращі продукти, які можуть підвищити рівень дофаміну, тому обов'язково додавайте їх у свій раціон.

Нагадаємо, гіркі продукти можуть стати вашою секретною зброєю для прискорення процесу травлення.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологиня пояснила, чому не можна змішувати молоко з фруктами

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!