Гормон счастья и удовольствия. 5 продуктов, повышающих уровень дофамина

Добавив эти продукты в свой рацион, вы сможете повысить уровень дофамина, который отвечает за получение радости и удовольствия.

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Дофамин — это гормон хорошего самочувствия, который действует как нейротрансмиттер и играет ключевую роль в работе мозга. Вы можете увеличить уровень дофамина естественным путем, потребляя продукты, богатые этим гормоном. Об этом пишет Stylecraze.

Дофамин высвобождается дофаминергическими нейронами, расположенными в среднем мозге. Эти нейроны, хотя и немногочисленные, играют важную роль в настроении, зависимости, вознаграждении и стрессе. Также этот гормон играет важную роль в обучении, мотивации, принятие решений и рабочей памяти. Ученые считают, что дефицит дофамина может быть одной из причин таких болезней как синдром дефицита внимания, болезнь Паркинсона. Исходя из этого, очевидно, что дофамин невероятно важен для здоровья мозга, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы повысить уровень этого гормона в организме.

Молочные продукты

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Употребление на регулярной основе молочных продуктов, таких как сыр, молоко, йогурт способно повысить уровень дофамина в организме. Например, в сыре содержится терамин, который в нашем организме превращается в дофамин. А йогурт, содержащий пробиотики, также влияет на уровень дофамина в организме.

Орехи

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Орехи содержат много витамина B6, который помогает вырабатывать дофамин. Больше всего витамина B6 содержатся в грецких орехах и фундуке. Кроме этого, грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, которые отвечают за модуляцию концентрации дофамина. Миндаль и грецкий орех являются прекрасными источниками фолиевой кислоты, которая способствует выработке дофамина.

Черный шоколад

Фото: Freepik

Многочисленные исследования доказывают, что черный шоколад способен взаимодействовать с определенными нейротрансмиттерами, в том числе и дофамином. Дофамин высвобождается после употребления черного шоколада и вызывает приятные сенсорные ощущения.

Фрукты и овощи

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Ученые обнаружили, что бананы содержат высокий уровень дофамина, особенно в мякоти. Также высокая концентрация дофамина находится в авокадо, апельсинах, яблоках, горохе, помидорах и баклажанах.

Результаты исследований предполагают, что в овощах и фруктах, помимо антиоксидантов, содержатся и другие вещества, которые помогают высвобождению дофамина.

Кофе

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Как и большинство продуктов, которые стимулируют бодрствование, кофеин усиливает передачу сигналов дофамина в головном мозге. Основными мишенями кофеина являются рецепторы аденозина — мозговое химическое вещество, подавляющее активность мозга. Кофеин, содержащийся в кофе, воздействует на эти рецепторы и запускает цепочку событий, которые в конечном итоге влияют на уровень дофамина и активизируют области мозга, связанные с удовольствием и мышлением

Это лучшие продукты, которые могут повысить уровень дофамина, поэтому обязательно включайте их в свой рацион.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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