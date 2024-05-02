Зніміть це негайно! 7 антитрендів літа 2024 (фото)

Тренди та світ моди — це дуже мінливе явище, якщо ще в минулому сезоні це носили всі, то вже в наступному воно не актуальне.

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За місяць до літа 2024 варто ретельно підготувати свій гардероб, щоб виглядати стильно та сучасно. Стилісти детально розібрали жіночий гардероб та сформували ТОП 7 антитрендів літа 2024, пише видання Fatline.

Пишні спідниці в підлогу

Якщо в минулому сезоні пишні спідниці, які сягають підлоги, дійсно були трендом. Їх можна було побачити не лише на подіумах, а й повсякденному житті багатьох модниць. Переважно мова йшла про спідниці з шифону та тюлю. Однак вже літом 2024 — цей тренд набув статусу антитренду. Стилісти заначають, що у новому сезоні краще забути про пишні максіспідниці, адже саме ці фасони додають жінкам зайвих кілограмів.

Але це не означає, що варто забути про всі спідниці довжини міді. Стилісти рекомендують звернути увагу на спідниці більш легких тканин. Якщо ж загалом дивитися на фасони, то влітку 2024 найкраще надавати перевагу спідницям довжиною до середини ікри.

Прозорі наряди

Прозорі наряди чи прозорі матеріали — це один із лідируючих трендів у моді останніх років. Вони додають легкості та елегантності образу, створюючи атмосферу загадковості. Однак, як стверджують, стилісти, не все так просто, прозорі образи на літо 2024 у вигляді шифонових блузок, суконь з прозорим декольте будуть антитрендами сезону. А от напівпрозорі тканини, рибальська сітка, мереживо виглядатимуть стильно. Крім цього, фахівці все ж радять використовувати прозорий одяг в багатошарових образах, тоді ви будете виглядати стильно та сучасно.

Блузки з оголеними плечима

Антитрендом літа 2024 також стали були з оголеними плечима. Мова йде про блузи на одне плече. Цей антитренд не стосується суконь. Навпаки, стилісти зазначають, що сукні з відкритими плечима поки залишаться актуальними. Стилісти не радять також обирати коктейлі та весільні сукні на одне плече, вони також опинилися в антитрендах літа 2024.

Широкі штани

Широкі штани вже досить давно є модним трендом. Вони пропонують зручну та стильну альтернативу вузьким джинсам і досить універсальні. Однак все ж влітку 2024 моделі широких штанів потрапили в антитренди. Стилісти рекомендують забути про шаровари, афганки, "аладінки".

Блузки з рукавом "летюча миша"

Антитрендом літа 2024 стали блузки з рукавом "летюча миша". І хоч об’ємні рукави все ж в моді, але не цього варіанту. Стилісти рекомендують краще звернути увагу на блузи з рукавами-ліхтариками, буфами або зі опущеною лінією плечей.

Ультракороткі шорти

Ультракороткі шорти були одним із головних трендів літнього сезону багато років поспіль. Однак, не літом 2024. Стилісти зазначають, що краще звернути увагу на більш класичні варіанти моделей шортів — довжиною трішки вище коліна.

Брюки і джинси із заниженою талією

Мода 80-х років на занижені моделі штанів та джинсів також втратила свою актуальність влітку 2024. Стилісти рекомендують позбутися цих моделей штанів зі свого гардероба. Однак, для тих хто все ж ніяк не може розлучитися з цією моделлю, фахівці рекомендують не поєднувати низьку посадку штанів з короткими топами. Також стилісти наголошують, що треба забути і про тонкі ремені, вони також в антитренді сезону літо 2024.

Нагадаємо, раніше ми писали, 7 трендів на які варто звернути увагу цього літа. Крім цього, Фокус писав, календар краси на травень 2024 року: коли краще робити процедури.