Звездные наследники: дети Уилла Смита посетили бал Met Gala 2024 (фото)

Уиллоу и Джейден сделали ставку на черно-белые цвета. Они позировали вместе на зеленой дорожке знаменитого мероприятия.

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Дети Уилла Смита появились в парных нарядах на балу Met Gala 2024 в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

23-летняя певица Уиллоу Смит позировала на зеленой дорожке в черном платье-пиджаке, которое она надела с черными чулками и острыми черными туфлями после прибытия на звездное событие, которое состоялось в Метрополитен-музее в ночь на 7 мая 2024 года. Наследница Джады Пинкетт-Смит и Уилла Смита собрала волосы в высокую прическу и сделала легкий макияж, добавив к образу многочисленные украшения.

Тем временем сын оскароносного актера, 25-летний рэпер Джейден, дополнял сестру в черно-белом наряде, появившись на балу Met Gala 2024.

Уиллоу и Джейден Смит Фото: Getty Images

Наследник Уилла Смита был одет в белую куртку с черной отделкой, а также был без рубашки. В частности, Джейден надел черные брюки с плиссированной черной юбкой.

Юный рэпер дополнил свой образ черными туфлями и зацепил волосы в прическу.

Уиллоу и Джейден Смит Фото: Getty Images

Темой бала Met Gala 2024 стала "Спящие красавицы: Пробуждение моды", а дресс-код мероприятия "Сады времени". Поэтому цветочного декора на гламурном событии было много.

Что известно о детях Уилла Смита

Недавно Уиллоу, которая строит карьеру певицы, выпустила свой шестой студийный альбом Empathogen. В марте девушка выпустила сингл Symptom Of Life в поддержку альбома, а в апреле — Big Feelings.

Джейден также занимается музыкой и выпустил свой третий студийный альбом CTV3: Cool Tape Vol. 3 в 2020 году.

Напомним, почему Рианна не посетила Met Gala 2024.

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