Уилл Смит поделился забавным селфи с семьей (фото)

Актер позировал в розовых блестящих заячьих ушках. Тем временем его жена примеряла повязку, украшенную пасхальными яйцами-кроликами.

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55-летний американский актер Уилл Смит поделился забавным селфи с семьей. Пасхальное фото он опубликовал в Instagram с более 66 млн подписчиков.

"Это моя мама и они. Счастливой Пасхи, друзья!" — написал оскароносный актер, который отметил христианский праздник с мамой, братом, женой, детьми и другими членами семьи.

Смит позировал в розовых блестящих заячьих ушках. Тем временем его жена Джада Пинкетт-Смит примеряла повязку, украшенную пасхальными яйцами-кроликами.

"Люблю эту семью. Счастливой Пасхи", "То, что самое важное...", "Одно об этой семье Смит, они всегда вместе!" — пишут в комментариях фолловеры знаменитости.

Уилл Смит с семьей

Отметим, что до Джады Уилл был женат на Шери Зампино, от которой воспитывает сына Трея. Со второй женой актер заключил брак в 1997 году. Супруги воспитывают сына Джейдена и дочь Уиллоу.

Недавно Джада призналась, что они разошлись еще в 2016 году, однако официального развода не оформляли. Пара даже вместе появлялась на церемонии вручения "Оскара-2022", во время которой Уилл Смит вступился за возлюбленную и дал пощечину ведущему Крису Року.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит Фото: Getty Images

Напомним, как Гвинет Пэлтроу провела Пасху 2024 с детьми.

Также Фокус писал о возвращении Уилла Смита на широкие экраны.