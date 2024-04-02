Вілл Сміт поділився кумедним селфі з родиною (фото)

Актор позував у рожевих блискучих заячих вушках. Тим часом його дружина приміряла повʼязку, прикрашену великодніми яйцями-кроликами.

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55-річний американський актор Вілл Сміт поділився кумедним селфі з родиною. Великоднє фото він опублікував в Instagram з понад 66 млн підписників.

"Це моя мама і вони. Щасливого Великодня, друзі!" — написав оскароносний актор, який відзначив християнське свято з мамою, братом, дружиною, дітьми та іншими членами родини.

Сміт позував у рожевих блискучих заячих вушках. Тим часом його дружина Джада Пінкетт-Сміт приміряла повʼязку, прикрашену великодніми яйцями-кроликами.

"Люблю цю сім'ю. Щасливого Великодня", "Те, що найважливіше…", "Одне про цю сім'ю Сміт, вони завжди разом!" — пишуть у коментарях фоловери знаменитості.

Вілл Сміт з родиною

Зазначимо, що до Джади Вілл був одружений з Шері Зампіно, від якої виховує сина Трея. З другою дружиною актор уклав шлюб у 1997 році. Подружжя виховує сина Джейдена та доньку Віллоу.

Нещодавно Джада зізналася, що вони розійшлися ще у 2016 році, проте офіційного розлучення не оформлювали. Пара навіть разом зʼявлялася на церемонії вручення "Оскара-2022", під час якої Вілл Сміт заступився за кохану та дав ляпаса ведучому Крісу Року.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт Фото: Getty Images

Нагадаємо, як Гвінет Пелтроу провела Великдень 2024 з дітьми.

Також Фокус писав про повернення Вілла Сміта на широкі екрани.