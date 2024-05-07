Otoy прокомментировал слухи о его романе с Ириной Горовой

Otoy признался, что его с Ириной Горовой объединяют только рабочие отношения. Что касается личной жизни, то у каждого из них она своя.

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Рэпер Otoy, настоящее имя которого Вячеслав Дрофа, прокомментировал, действительно ли у него роман с украинским продюсером Ириной Горовой. Подробностями личной жизни он поделился в выпуске Тур Звездами на Люкс ФМ.

В частности, из-за откровенных фото 25-летнего певца Otoy с 46-летней Ириной, которые они часто публикуют в сети, поклонники предположили, что между ними может быть роман, несмотря на разницу в 21 год.

Однако на прямой вопрос журналистки к певцу, действительно ли это это так, он ответил, что нет. Otoy отметил, что у Ирины есть старшая дочь, которая старше и его. Певец отметил, что между ними чисто рабочие отношения и нет никакой романтики. Более того у каждого из них есть своя личная жизнь.

"Ирина Горовая имеет дочь, которая старше меня. Мы сотрудничаем. Эта история никак не связана с романтикой, какими-то отношениями и тому подобное. Личная жизнь — она у каждого своя все же. Возраст не может повлиять. Но в данном случае это больше как фактор того, что мы находимся в сотрудничестве, мы партнеры рабочие. И, кроме дружбы и работы, там вряд ли что-то когда-то может появиться", — сказал Otoy.

Стоит отметить, что Ирина Горовая ранее была в отношениях с рэпером Алексеем Потапенко (Потапом). В браке родился сын Андрей, которому сейчас 15 лет. Кроме этого, Горовая имеет старшую дочь от первого брака — Наталья.

Напомним, ранее мы писали, что сын Потапа признался, за что на него обижается звездный отец . Кроме этого, Фокус писал, сын Потапа публично похвалил свою маму.