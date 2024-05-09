59-летняя Моника Беллуччи украсила обложку глянца (фото)

Мама двоих детей довольно часто снимается для изданий из разных стран и континентов. Сейчас она посвящает больше времени моделингу, чем кино.

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59-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась для бразильского глянца. Снимками звезда экрана делится в Instagram.

Бывшая жена Венсана Касселя стала героиней нового выпуска Harper's Bazaar Brasil.

"Наследница итальянского кино и муза отметила, что в добром здравии и в окружении друзей она наслаждается жизнью в балансе", — говорят журналисты издания.

"Я ставлю цели в жизни, в конце концов, стареть, значит, иметь долгую жизнь и я хочу, чтобы она прошла гладко", — призналась Моника.

На обложке Harper's Bazaar Беллуччи предстала в черном лаконичном блейзере, добавив к образу украшения Cartier. Волосы актрисы были распущены: она продемонстрировала новую прическу, сделав удлиненное каре. В частности, Монике сделали эффектный макияж с акцентом на глаза.

Моника Беллуччи

В последнее время знаменитая итальянка довольно часто украшает обложки известных глянцев.

Моника практически всегда появляется на страницах изданий в черных ансамблях.

Моника Беллуччи

Сейчас Моника встречается с режиссером Тимом Бертоном. Об отношениях пары стало известно в начале 2023 года, после чего знаменитости уже неоднократно даже выходили вместе на публику.

Напомним, Моника Беллуччи вышла в свет с Тимом Бертоном.

Также Фокус писал о съемке дочери Моники Беллуччи для тайваньского глянца.