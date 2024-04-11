Моника Беллуччи и Тим Бертон вместе появились на публике (фото)

О романе знаменитостей известно с 2023 года. Они не часто посещают вместе официальные события.

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59-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи вышла в свет со своим бойфрендом, 65-летним кинорежиссером Тимом Бертоном. Снимками звезда экрана делится в Instagram.

Пара появилась на сцене во время презентации Warner Bros. Pictures на CinemaCon 2024 в Caesars Palace в Лас-Вегасе, штат Невада. Мероприятие также посетили Кэтрин О'Хара, Майкл Китон, Джастин Теру и Уиллем Дефо.

Моника Беллуччи

Вдвоем Моника и Тим на этот раз не позировали, однако присоединились к другим знаменитостям на совместных кадрах.

Моника Беллуччи и Тим Бертон Фото: Getty Images

На событии Беллуччи продемонстрировала total-black образ, который состоял из брючного костюма и тренча. Волосы бывшей жены Венсана Касселя были распущены. Она сделала легкий макияж и добавила к луку лаконичные аксессуары.

Моника Беллуччи Фото: Getty Images

О романе Моники и Тима ходили слухи с февраля 2023 года, однако сама актриса подтвердила их лишь в мае в интервью Elle France. Тогда Беллуччи впервые публично призналась в любви к Бертону, подчеркнув, что такие встречи в жизни — очень большая редкость. По словам мамы двоих детей, она любит нового избранника и очень уважает его как режиссера.

В свое время звезда фильма "Малена" была замужем за актером Венсаном Касселем, которому родила двух дочерей — Деву и Леони.

Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бертон отправились на свидание в Лондоне.

Также Фокус писал о появлении Моники Беллуччи и Тима Бертона на красной дорожке.