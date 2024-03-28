Моника Беллуччи снялась в необычной фотосессии (фото)

Знаменитость примерила Cartier и стильные образы. Она сделала акцент на губах.

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59-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи предстала в необычной фотосессии. Кадрами съемки звезда экрана делится в Instagram с более 5 млн подписчиков.

Знаменитость стала героиней мартовского выпуска мексиканского Vogue, поэтому продолжает делиться кадрами с фотосессии.

В частности, бывшая жена Венсана Касселя демонстрировала украшения ювелирного дома Cartier. Также Моника примерила кожаный тренч, комбинезон и шапку. Акцент в макияже актрисы был сделан на губы.

Моника Беллуччи

"Картина рукой Божьей", "Такая самая красивая, это невероятно", "Итальянская гордость в прекрасном мире", — комментируют новую съемку Моники ее фолловеры в соцсети.

"Моника Беллуччи, суперзвезда кино, театра, модель и мать, всегда жила в центре перекрестка, где сходятся пути красоты: "Я никогда не воспринимала свою красоту как должное, это дар жизни", — говорит итальянская актриса в номере нашего дополнения #VogueBelleza марта", — рассказывают журналисты мексиканского издания.

Моника Беллуччи

Сейчас звезда экрана встречается с режиссером Тимом Бертоном. Об отношениях пары стало известно в начале 2023 года, после чего знаменитости уже даже выходили вместе на публику.

Моника Беллуччи и Тим Бертон Фото: Getty

Напомним, Моника Беллуччи посетила мероприятие в роскошном бархатном платье.

Также Фокус писал о съемке старшей дочери Моники Беллуччи для глянца.