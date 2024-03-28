Моніка Беллуччі знялася в незвичній фотосесії (фото)

Знаменитість приміряла Cartier та стильні образи. Вона зробила акцент на губах.

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59-річна італійська акторка Моніка Беллуччі постала в незвичній фотосесії. Кадрами зйомки зірка екрану ділиться в Instagram з понад 5 млн підписників.

Знаменитість стала героїнею березневого випуску мексиканського Vogue, тому продовжує ділитися кадрами з фотосесії.

Зокрема, колишня дружина Венсана Касселя демонструвала прикраси ювелірного дому Cartier. Також Моніка приміряла шкіряний тренч, комбінезон та шапку. Акцент у макіяжі акторки був зроблений на губи.

Моніка Беллуччі

"Картина рукою Божою", "Така найкрасивіша, це неймовірно", "Італійська гордість у прекрасному світі", — коментують нову зйомку Моніки її фоловери в соцмережі.

"Моніка Беллуччі, суперзірка кіно, театру, модель та мати, завжди жила в центрі перехрестя, де сходяться шляхи краси: "Я ніколи не сприймала свою красу як належне, це дар життя", — каже італійська акторка в номері нашого доповнення #VogueBelleza березня", — розповідають журналісти мексиканського видання.

Моніка Беллуччі

Наразі зірка екрану зустрічається з режисером Тімом Бертоном. Про стосунки пари стало відомо на початку 2023 року, після чого знаменитості вже навіть виходили разом на публіку.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон Фото: Getty

Нагадаємо, Моніка Беллуччі відвідала захід у розкішній оксамитовій сукні.

Також Фокус писав про зйомку старшої доньки Моніки Беллуччі для глянцю.