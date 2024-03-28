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Стиль життя

Моніка Беллуччі знялася в незвичній фотосесії (фото)

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Фото: Instagram/Monica Bellucci | Моніка Беллуччі

Знаменитість приміряла Cartier та стильні образи. Вона зробила акцент на губах.

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59-річна італійська акторка Моніка Беллуччі постала в незвичній фотосесії. Кадрами зйомки зірка екрану ділиться в Instagram з понад 5 млн підписників.

Знаменитість стала героїнею березневого випуску мексиканського Vogue, тому продовжує ділитися кадрами з фотосесії.

Зокрема, колишня дружина Венсана Касселя демонструвала прикраси ювелірного дому Cartier. Також Моніка приміряла шкіряний тренч, комбінезон та шапку. Акцент у макіяжі акторки був зроблений на губи.

Моніка Беллуччі

"Картина рукою Божою", "Така найкрасивіша, це неймовірно", "Італійська гордість у прекрасному світі", — коментують нову зйомку Моніки її фоловери в соцмережі.

"Моніка Беллуччі, суперзірка кіно, театру, модель та мати, завжди жила в центрі перехрестя, де сходяться шляхи краси: "Я ніколи не сприймала свою красу як належне, це дар життя", — каже італійська акторка в номері нашого доповнення #VogueBelleza березня", — розповідають журналісти мексиканського видання.

Моніка Беллуччі

Наразі зірка екрану зустрічається з режисером Тімом Бертоном. Про стосунки пари стало відомо на початку 2023 року, після чого знаменитості вже навіть виходили разом на публіку.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон Fullscreen
Моніка Беллуччі та Тім Бертон
Фото: Getty

Нагадаємо, Моніка Беллуччі відвідала захід у розкішній оксамитовій сукні.

Також Фокус писав про зйомку старшої доньки Моніки Беллуччі для глянцю.