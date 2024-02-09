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Стиль життя

Моніка Беллуччі зʼявилася на публіці зі старшою донькою (фото)

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Фото: Instagram/Monica Bellucci | Моніка Беллуччі та Дева Кассель

Зіркова мама та її старша спадкоємиця відвідали подію в Парижі. Вони обрали темні ансамблі від відомих брендів.

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59-річна італійська акторка та модель Моніка Беллуччі показала знімки з 19-річною донькою Девою. Сімейними кадрами знаменитість ділиться в Instagram з понад 5 млн підписників.

"Минулої ночі з моєю Девою для Trinity Event у Парижі", — написала зірка фільму "Малена".

Моніка та її старша спадкоємиця позували в чорних ансамблях. Беллуччі постала в Dolce&Gabbana, а Дева обрала Dior. Юна модель та її мама зробили ефектні вечірні макіяжі та залишили волосся розпущеним.

Моніка Беллуччі та Дева Кассель

"Перша моя думка, коли я дивлюсь на фото: "чи дійсно поряд з Монікою є дівчина, яка виглядає так само гарно". Так, це донька Моніки", "Яка мама, така і дочка. Одна красивіша за іншу", "Ви обидві такі гарні", — реагують на появу Моніки з донькою користувачі мережі.

Дева — спадкоємиця Беллуччі від француза Венсана Касселя. Акторська пара одружилася у 1999 році, а у 2013 розлучилася. Від їхнього союзу також підростає менша донька Леоні, яка практично не зʼявляється в медійному полі.

Моніка Беллуччі з донькою Девою Fullscreen
Моніка Беллуччі з донькою Девою
Фото: Vogue

Наразі Моніка зустрічається з режисером Тімом Бертоном. Тим часом Венсан був одружений з моделлю Тіною Кунакі, яка народила йому доньку Амазонію. У 2023 році вони розлучилися. Після цього актор почав стосунки з іншою зіркою подіумів — Нарою Баптістою.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон Fullscreen
Моніка Беллуччі та Тім Бертон
Фото: Getty

Нагадаємо, Дева Кассель стала зіркою Тижня моди в Парижі.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя доньки Моніки Беллуччі та Венсана Касселя.