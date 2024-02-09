Моника Беллуччи появилась на публике со старшей дочерью (фото)

Звездная мама и ее старшая наследница посетили событие в Париже. Они выбрали темные ансамбли от известных брендов.

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59-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала снимки с 19-летней дочерью Девой. Семейными кадрами знаменитость делится в Instagram с более 5 млн подписчиков.

"Прошлой ночью с моей Девой для Trinity Event в Париже", — написала звезда фильма "Малена".

Моника и ее старшая наследница позировали в черных ансамблях. Беллуччи предстала в Dolce&Gabbana, а Дева выбрала Dior. Юная модель и ее мама сделали эффектные вечерние макияжи и оставили волосы распущенными.

Моника Беллуччи и Дева Кассель

"Первая моя мысль, когда я смотрю на фото: "действительно ли рядом с Моникой есть девушка, которая выглядит так же хорошо". Да, это дочь Моники", "Какая мама, такая и дочь. Одна красивее другой", "Вы обе такие красивые", — реагируют на появление Моники с дочкой пользователи сети.

Дева — наследница Беллуччи от француза Венсана Касселя. Актерская пара поженилась в 1999 году, а в 2013 развелась. От их союза также подрастает младшая дочь Леони, которая практически не появляется в медийном поле.

Моника Беллуччи с дочерью Девой Фото: Vogue

Сейчас Моника встречается с режиссером Тимом Бертоном. Тем временем Венсан был женат на модели Тине Кунаки, которая родила ему дочь Амазонию. В 2023 году они развелись. После этого актер начал отношения с другой звездой подиумов — Нарой Баптистой.

Моника Беллуччи и Тим Бертон Фото: Getty

Напомним, Дева Кассель стала звездой Недели моды в Париже.

Также Фокус писал о развитии личной жизни дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя.