Моника Беллуччи появилась на публике в роскошном бархатном платье (фото)

Звезда посетила закрытый званый ужин, который устроили французская организация Sidaction и издание Madame Figaro Paris. Для появления она выбрала наряд парижского бренда Alexandre Vauthier.

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59-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи появилась на публике в роскошном бархатном платье с глубоким декольте. Снимками звезда фильма "Малена" делится в своем Instagram.

Бывшая жена Венсана Касселя появилась на Неделе моды в Париже. Она посетила закрытый званый ужин, который устроили французская некоммерческая организация Sidaction и издание Madame Figaro Paris.

На публике Моника появилась в черном бархатном платье Alexandre Vauthier с глубокой зоной декольте, драпировкой, спускающейся с талии на подол, и юбкой с разрезом спереди. К образу она добавила украшения Cartier, ведь давно является амбассадором ювелирного дома.

Моника Беллуччи в Париже

"Мой вчерашний вечер на модном ужине", — отметила мама двоих детей.

Визажистка Летиция Карневали сделала итальянской актрисе вечерний макияж с акцентом на глаза. Над прической Беллуччи поработал парикмахер Джон Нолле.

Звезда фильма "Квартира" поблагодарила хозяйку вечеринки Энн Флоранс Смитт. Моника также отдельно отметила фотографа Ричарда Джианорио, который сделал для актрисы "волшебный" кадр.

Моника Беллуччи в Париже

Впрочем, бойфренда Моники, режиссера Тима Бертона, в этот день рядом с ней не было.

Моника Беллуччи в Париже

Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бертон появились на красной дорожке "Эмми".

Также Фокус писал о развитии личной жизни старшей дочери Моники Беллуччи Девы Кассель.