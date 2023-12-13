Моника Беллуччи в стильной фотосессии снялась для Esquire (фото)

Итальянская звезда экрана стала героиней китайского журнала в конце 2023 года.

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59-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в стильной фотосессии для китайского глянца. Снимками звезда экрана делится в своем Instagram с более 5 млн подписчиков.

"Cover Story Esquire Китай, декабрь 2023", — лаконично подписала карусель фото Беллуччи.

В частности, на обложке глянца актриса предстала в светлой рубашке, которая была немного расстегнута. К образам знаменитость добавила украшения Cartier.

Также Моника позировала на черно-белом снимке, демонстрируя свои длинные подтянутые ноги. Еще на одном фото итальянская актриса позировала в зеленом саду, примерив полностью черный образ. Волосы мамы двоих детей были распущены, она сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Моника Беллуччи

"Моника Беллуччи навсегда одна из самых красивых женщин в истории международного кино!", "Единственная богиня на Земле", "Почему ты такая красивая почему почему почему", — реагируют на новую фотосессию Моники ее поклонники.

Сейчас актриса встречается с 65-летним американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Пара уже даже появлялась официально на публике.

Моника Беллуччи и Тим Бертон Фото: Getty

Напомним, старшая дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась на фоне нью-йоркских небоскребов.

Также Фокус писал о первом появлении Моники Беллуччи и Тима Бертона на красной дорожке в роли пары.