Моніка Беллуччі у стильній фотосесії знялася для Esquire (фото)

Італійська зірка екрану стала героїнею китайського журналу наприкінці 2023 року.

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59-річна італійська акторка Моніка Беллуччі знялася у стильній фотосесії для китайського глянцю. Знімками зірка екрану ділиться у своєму Instagram з понад 5 млн підписників.

"Cover Story Esquire Китай, грудень 2023", — лаконічно підписала карусель фото Беллуччі.

Зокрема, на обкладинці глянцю акторка постала у світлій сорочці, яка була трохи розстебнута. До образів знаменитість додала прикраси Cartier.

Також Моніка позувала на чорно-білому знімку, демонструючи свої довгі підтягнуті ноги. Ще на одному фото італійська акторка позувала в зеленому саду, примірявши повністю чорний образ. Волосся мами двох дітей було розпущене, вона зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

Моніка Беллуччі

"Моніка Беллуччі назавжди одна з найкрасивіших жінок в історії міжнародного кіно!", "Єдина богиня на Землі", "Чому ти така красива чому чому чому", — реагують на нову фотосесію Моніки її прихильники.

Наразі акторка зустрічається з 65-річним американським кінорежисером Тімом Бертоном. Пара вже навіть зʼявлялася офіційно на публіці.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон Фото: Getty

Нагадаємо, старша донька Моніки Беллуччі Дева Кассель знялася на фоні нью-йоркських хмарочосів.

Також Фокус писав про першу появу Моніки Беллуччі та Тіма Бертона на червоній доріжці в ролі пари.