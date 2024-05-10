Розовый сет с перьями: Пэрис Хилтон в образе украинского бренда (фото)
Американская знаменитость уже в третий раз выбирает этот украинский бренд. На этот раз Пэрис вдохновилась темой Барби.
Американская светская львица Пэрис Хилтон примерила "образ Барби" украинского бренда. Снимками мама двоих детей делится в своем Instagram.
Звезда соцсетей накануне стала лицом кампейна энергетического напитка Alani Nu. В съемке Пэрис предстала в образе Барби, созданном украинским брендом Gasanova.
Жена Картера Реума позировала в сете, который состоял из топа и мини-юбки цвета фуксии, добавив к аутфиту прозрачную накидку сверху, обрамленную перьями.
Образ украинского бренда дополнили розовые туфли-лодочки, серьги и короткие перчатки в тон. Волосы Хилтон были уложены в высокий хвост. Она также сделала яркий макияж.
"Как бы еще у меня была энергия быть Пэрис Хилтон?!" — написала светская львица, рекламируя энергетический напиток.
"Пэрис Хилтон уже в третий раз выбирает Gasanova! На этот раз это розовый сет, в стиле настоящей Барби!" — отреагировала дизайнер Эльвира Гасанова.
"Это горячо. Люблю тебя так сильно, Пэрис! Культовая", "Несомненно, самая горячая", "Более культово, чем Пэрис Хилтон в розовом, я так не думаю!" — комментируют новые снимки знаменитости ее фолловеры в соцсети.
Напомним, Синтия Никсон вышла в свет в платье украинского бренда.
Также Фокус писал о съемке Моники Беллуччи для глянца в платье украинского бренда.