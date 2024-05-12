Что вышло из моды: антитренды лета 2024 — мнение стилиста

Лето уже через три недели, а значит пора разобраться, какую прошлогоднюю одежду стоит отправить как можно дальше в шкаф, а от какой вообще лучше избавиться.

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Еще несколько сезонов назад на пике популярности были джинсовые шорты с подкатами, маленькие сумочки с цепями, грубые сандалии и платья свободного кроя в цветочный принт. Однако с приходом нового сезона эти вещи потеряли свою актуальность. Какие вещи будут антитрендами лета 2024 и с чем лучше распрощаться навсегда Фокусу рассказала персональный стилист Иванна Булкат .

1. Джинсовые шорты с подкатом

Джинсовые шорты с подкатом Фото: коллаж Фокус

Шорты из денима остаются на пике своей популярности. Но важно понимать, что не все модели актуальны, объясняет персональный стилист Иванна Булкат. Стилист отмечает, что стоит отложить в темный шкаф шорты с подкатом, будь то приталенные или широкие модели. Вместо этого лучше выбрать модели свободного кроя, с обработанным краем, классических цветов.

2. Неструктурированные футболки

Неструктурированные футболки Фото: коллаж Фокус

Забываем о полупрозрачных футболках, с сомнительными принтами и растянутой горловиной, отмечает стилист. Иванна Булкат объяснила, что идеальная футболка — структурированная, плотная, которая хорошо держит свою форму, горловина имеет четкий полукруг и не деформируется. А относительно принтов стилист добавила, что стоит помнить, что любой принт добавляет объема в то место, где находится.

3. Маленькие сумки с цепями и большим количеством железной фурнитуры

Маленькие сумки с цепями и большим количеством железной фурнитуры Фото: коллаж Фокус

К сожалению, или, к счастью, железная фурнитура выходит из моды, и если вы рассматриваете такую сумку к покупке, то не стоит. Стилист отмечает, что сейчас лучше выбирать модели с минимальным количеством деталей, или вообще без них.

4. Грубые сандалии "аля" спортивного стиля на массивной подошве

Грубые сандалии "аля" спортивного стиля на массивной подошве Фото: коллаж Фокус

Все что выглядит слишком агрессивно и грубо — сейчас не в моде, отмечает Иванна Булкат. Стилист отмечает, что летом 2024 стоит избегать липучек, рифленых элементов на ткани, широких резиновых ремней и поверхностей с тиснением ромба. Если хочется массивной обуви лучше выбирайте кожаные модели с широкими ремнями, которые универсальны и комбинаторные.

5. Платья свободного кроя в мелкий цветочек

Платья свободного кроя в мелкий цветочек Фото: коллаж Фокус

Стилистка рассказала, что цветочный принт до сих пор актуален, но не мелкий, а более акцентный, с крупными цветами и тд.

"Советую отложить платья в меленький цветочек до лучших времен. Тем более если в них нет активно подчеркнутой талии, и ткань свободно и бесформенно спадает вниз. Замените такие платья на те, которые имеют активный цветочный принт", — сказала Иванна Булкат.

6. Подвески — цепи на шею

Подвески — цепи на шею Фото: коллаж Фокус

Микро тренд на цепи уже покинул нас, поэтому стилистка не рекомендует такие подвески использовать в своих образах. Лучше заменить их на продолговатые украшения, нити из жемчужин или чокеры.

Напомним, ранее мы писали, самые модные платья лета 2024 года: главные тренды. Кроме этого, Фокус писал, что будет в тренде летом 2024.