Легкие пижамы, вязаные чепчики и прозрачные ткани: что будет в тренде летом 2024 (фото)

До лета осталось ровно три недели, а это значит, что уже пора перебрать свой гардероб. Однако чтобы облегчить себе выбор летнего гардероба, лучше всего ознакомиться с главными трендами лета 2024.

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Каждый сезон тренды меняются, появляются новые тенденции, модные фишки, яркие принты и тому подобное. Что будет в тренде летом 2024, рассказала персональный стилист Иванна Булкат.

1. Принт тай-дай

ПРИНТ ТАЙ ДАЙ Фото: коллаж Фокус

По словам стилиста, в тренде лета 2024 будут принты тай-дай — это так называемый абстрактный принт, который напоминает пятна, разводы и растекшуюся краску. В 2000 году он уже был на пике, но, как мы знаем, мода циклична, и все возвращается. Иванна Булкат отмечает, что наиболее интересно в таком принте летом 2024 года будут выглядеть именно платья и юбки.

2. Плетеные и соломенные сумки различных форм

ПЛЕТЕНЫЕ И СОЛОМЕННЫЕ СУМКИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ Фото: коллаж Фокус

Соломенные сумки уже не первый летний сезон с нами, а вот плетеные только появляются на горизонтах, отмечает стилист. Такие модели очень удобные, вместительные и имеют интересный свежий вид. Иванна Булкат говорит, что они идеально дополняют летние образы на пляже и в черте города.

3. Сандалии и вьетнамки с тонкими поясками

САНДАЛИИ И ВЬЕТНАМКИ С ТОНКИМИ ПОЯСКАМИ Фото: коллаж Фокус

Иванна Булкат отмечает, что в выборе обуви на лето 2024 очень ценится минимализм и комфорт во всем. Сандалии и вьетнамки с тонкими поясками — обувь, которая максимально соответствует этим критериям. Стилист говорит, что такая обувь легкая, невесомая и стильная. Главное условие — максимально плоская подошва и микропаски.

4. Легкий пижамный стиль

ЛЕГКИЙ ПИЖАМНЫЙ СТИЛЬ Фото: коллаж Фокус

Самое главное в образах — это комфорт, и сейчас как никогда можно этим насладиться. Ведь в моде простые, понятные и расслабленные комплекты. Именно поэтому стилист отмечает, что летом 2024 вы легко можете застилизовать свои пижамные шорты и выйти в них на кофе.

5. Топы и блузы на завязочках

ТОПЫ И БЛУЗЫ НА ЗАВЯЗОЧКАХ Фото: коллаж Фокус

Очень соблазнительный и одновременно простой тренд лета 2024 — топы и блузы на завязочках. Иванна Булкат отмечает: важно, чтобы плечевое изделие было свободного кроя и не облегало тело.

6. Объемные аппликации на одежде

ОБЪЕМНЫЕ АППЛИКАЦИИ НА ОДЕЖДЕ Фото: коллаж Фокус

По словам стилиста, в тренде лета 2024 будут объемные аппликации на одежде. Иванна Булкат отмечает, что при большом желании можно включить свою креативность и самостоятельно нашить на свою юбку прямого кроя то, что душа пожелает. Главное условие — романтичность и ненавязчивость.

7. Вязаные чепчики

ВЯЗАНЫЕ ЧЕПЧИКИ Фото: коллаж Фокус

По словам Иванны Булкат, в тренде лета 2024 также будут вязаные чепчики — этот аксессуар относится к категории микротрендов и задержится ненадолго. Стилист говорит, что мало кто его разделяет, но убедитесь сами, какой он нежный и женственный.

8. Черные приталенные капри

ЧЕРНЫЕ ПРИТАЛЕННЫЕ КАПРИ Фото: коллаж Фокус

Тренд на капри также вернулся из далеких 2000, отмечает Иванна Булкат. По ее словам, к сожалению, это тот предмет гардероба, который сложно застилизировать, и он мало кому подходит, поэтому будьте осторожны.

9. Массивные браслеты архитектурных форм

МАССИВНЫЕ БРАСЛЕТЫ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ Фото: коллаж Фокус

Невероятной красоты браслеты сейчас на пике своей популярности, отмечает стилист. Они простые и без лишних деталей. Их можно носить на голой руке, ближе к локтю или на запястье. Также такой браслет очень стильно смотрится поверх рукава.

10. Полупрозрачные светлые ткани

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ СВЕТЛЫЕ ТКАНИ Фото: коллаж Фокус

Легкость, минимализм и невесомость во всем. Вот вайб летнего сезона 2024. Именно поэтому полупрозрачные светлые ткани будут также популярными, добавила Иванна Булкат.

11. Однотонные платья в стиле минимализм

ОДНОТОННЫЕ ПЛАТЬЯ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ Фото: коллаж Фокус

Также в тренде летом 2024, по словам стилиста, будут однотонные платья в стиле минимализма. Главное условие — длина миди или макси. Ткань допускается разная. Из элементов приветствуется драпировка и складки на разных участках изделия.

Напомним, ранее мы писали о 7 трендах, на которые стоит обратить внимание этим летом. Также Фокус писал: диетологи назвали 5 продуктов, которые обязательно нужно есть в мае.